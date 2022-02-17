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Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi
Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T11:09+0300
2022-02-17T11:15+0300
türkiye
kadın cinayeti
sıla şentürk
kadın
kadın cinayetleri
kadın hakları
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/sila-senturku-olduren-gokcekin-farkli-suclardan-sabikali-oldugu-ortaya-cikti-1053930429.html
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kadın cinayeti, sıla şentürk, kadın, kadın cinayetleri, kadın hakları

Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi

11:09 17.02.2022 (güncellendi: 11:15 17.02.2022)
© DHASıla Şentürk cinayeti
Sıla Şentürk cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine sevk edildi.
Sıla Şentürk cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek'in farklı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı
06:26
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