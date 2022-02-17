https://tr.sputniknews.com/20220217/son-24-saatte-92-bin-406-vaka-tespit-edildi-258-can-kaybi-yasandi-1053964683.html

Son 24 saatte 92 bin 406 vaka tespit edildi, 258 can kaybı yaşandı

Son 24 saatte 92 bin 406 vaka tespit edildi, 258 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T20:08+0300

2022-02-17T20:08+0300

2022-02-17T20:22+0300

vaka

vaka sayısı

son dakika

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690145_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_e1fd950bafff843e7d74a06f25b7a4aa.jpg

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 17 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258 oldu.Bir günde toplam 465 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 103 bin 988 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 599 bin 375’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, vaka sayısı, son dakika, fahrettin koca, koronavirüs