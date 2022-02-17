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Son 24 saatte 92 bin 406 vaka tespit edildi, 258 can kaybı yaşandı
Son 24 saatte 92 bin 406 vaka tespit edildi, 258 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T20:08+0300
2022-02-17T20:22+0300
vaka
vaka sayısı
son dakika
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 17 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258 oldu.Bir günde toplam 465 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 103 bin 988 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 599 bin 375’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi.
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vaka, vaka sayısı, son dakika, fahrettin koca, koronavirüs

Son 24 saatte 92 bin 406 vaka tespit edildi, 258 can kaybı yaşandı

20:08 17.02.2022 (güncellendi: 20:22 17.02.2022)
© DHATürkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 17 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258 oldu.
Bir günde toplam 465 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 103 bin 988 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 599 bin 375’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi.
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