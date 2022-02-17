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https://tr.sputniknews.com/20220217/sosyolog-narliyi-baris-pinar-parolasiyla-dolandirdilar-yarim-milyon-nakit-parasi-calindi-1053932266.html
Sosyolog Narlı'yı 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırdılar: Yarım milyon nakit parası çalındı
Sosyolog Narlı'yı 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırdılar: Yarım milyon nakit parası çalındı
Sosyolog Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T08:34+0300
2022-02-17T08:34+0300
türkiye
nilüfer narlı
sosyolog
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
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İstanbul Şişli'de 4 Şubat günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan Özel bir üniversitesinin Sosyoloji Bölümü başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.Sabah'ın haberine göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.Daha sonra dolandırıcı yaşlı kadına aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış- Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, tüm parasını çekti. Kasadaki değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi aldı.Telefondaki 'polis', paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek Narlı'nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesin istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, 'Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz' gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin Barış demesi ardından Pınar cevabını veren Narlı, çantayı dolandırıcıya teslim etti.Gözaltına alındıArdından yeniden aranarak başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren ünlü sosyolog, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı.Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, genç adamın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden S. hakkındaki soruşturma sürüyor.Geçen günlerde de İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel de dolandırılmış, 10 günde 10 milyon lirası çalınmıştı.
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nilüfer narlı, sosyolog, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı

Sosyolog Narlı'yı 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırdılar: Yarım milyon nakit parası çalındı

08:34 17.02.2022
© InstagramNilüfer Narlı
Nilüfer Narlı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Instagram
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Sosyolog Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıcıların, Narlı'nın kendilerini tanıması için 'Barış- Pınar' şeklinde parola oluşturdukları öğrenildi.
İstanbul Şişli'de 4 Şubat günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan Özel bir üniversitesinin Sosyoloji Bölümü başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.
Sabah'ın haberine göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra dolandırıcı yaşlı kadına aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış- Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, tüm parasını çekti. Kasadaki değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi aldı.
Telefondaki 'polis', paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek Narlı'nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesin istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, 'Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz' gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin Barış demesi ardından Pınar cevabını veren Narlı, çantayı dolandırıcıya teslim etti.

Gözaltına alındı

Ardından yeniden aranarak başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren ünlü sosyolog, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı.
Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, genç adamın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden S. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Geçen günlerde de İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel de dolandırılmış, 10 günde 10 milyon lirası çalınmıştı.
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