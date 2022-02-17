https://tr.sputniknews.com/20220217/spk-3-sirketin-halka-arzini-onayladi-1053969083.html

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Investco Holding, Koleksiyon Mobilya ve Hitit Bilgisayar'ın halka arz başvurularına onay verdi 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T23:15+0300

2022-02-17T23:15+0300

2022-02-17T23:16+0300

ekonomi

türkiye varlık fonu

sermaye piyasası kurulu (spk)

şirket

satış

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SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11.50-12.50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2,5 milyar lira, Arçelik A.Ş.'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.SPK, VakıfBank ve Halkbank’ın sermayelerinin 13 milyar 400 milyon lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.SPK, Bireysel portföy yönetim hizmeti verilen müşteri için yapılan işlemler neticesinde, Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzında Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım esaslarına uygun olmayan bir duruma sebep olunması nedeniyle Aura Porföy Yönetimi ve Strateji Portföy Yönetimi'ne toplam 691 bin 678 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.Kurul ayrıca Zeren Group Gayrimenkul Yatırım'a 51 bin 236 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar” bölümünün birinci fıkrasına; “l) Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayan yatırım fonlarının unvanında “(TL)” ibaresine yer verilir” hükmünün eklenmesine ve Borsa yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları için de uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesini kararlaştırdı.Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

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türkiye varlık fonu, sermaye piyasası kurulu (spk), şirket, satış