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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:09+0300
2022-02-17T14:09+0300
spor
futbol
maç
hakem
spor toto süper lig
türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:18 Şubat Cuma:20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa19 Şubat Cumartesi:13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan20 Şubat Pazar:13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol21 Şubat Pazartesi:20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler
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futbol, maç, hakem, spor toto süper lig, türkiye

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta hakemleri belli oldu

14:09 17.02.2022
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler
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