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Sputnik V aşısını yaptıranlarda 1 yıl sonra da antikor seviyesi yüksek
Sputnik V aşısını yaptıranlarda 1 yıl sonra da antikor seviyesi yüksek
Rusya’da Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Rus Sputnik V aşısının yapıldığı gönüllülerde 1 yıl sonra da yüksek antikor seviyesinin gözlendiği... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T12:22+0300
2022-02-17T12:22+0300
sputnik v
koronavirüs
aşı
bağışıklık
moskova
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Moskova Belediye Başkan Yardımcısı, “Antikor seviyesine yönelik yapılan analizlerin ilk sonuçları, aşılanmış olan tüm gönüllülerde koronavirüsün S proteinine karşı oldukça yüksek miktarda IgG antikorunun var olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Sputnik V aşısının yarattığı bağışıklık düzeyine ilişkin araştırmalar Aralık 2021’de başladı ve 12 ay boyunca devam edecek. Testlerde, aşının klinik araştırmalarına katılan gönüllüler arasından 3 bin kişi yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar bin 323 kişiyi kapsıyor. Bu kişilerin yüzde 80’inde antikor titresi, oldukça yüksek bir gösterge olarak kabul edilen 200 BAU’nun (antikor sayısı birimi) üzerinde.
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sputnik v, koronavirüs, aşı, bağışıklık, moskova

Sputnik V aşısını yaptıranlarda 1 yıl sonra da antikor seviyesi yüksek

12:22 17.02.2022
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Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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Rusya’da Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Rus Sputnik V aşısının yapıldığı gönüllülerde 1 yıl sonra da yüksek antikor seviyesinin gözlendiği belirtildi.
Moskova Belediye Başkan Yardımcısı, “Antikor seviyesine yönelik yapılan analizlerin ilk sonuçları, aşılanmış olan tüm gönüllülerde koronavirüsün S proteinine karşı oldukça yüksek miktarda IgG antikorunun var olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Sputnik V aşısının yarattığı bağışıklık düzeyine ilişkin araştırmalar Aralık 2021’de başladı ve 12 ay boyunca devam edecek.
Testlerde, aşının klinik araştırmalarına katılan gönüllüler arasından 3 bin kişi yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar bin 323 kişiyi kapsıyor. Bu kişilerin yüzde 80’inde antikor titresi, oldukça yüksek bir gösterge olarak kabul edilen 200 BAU’nun (antikor sayısı birimi) üzerinde.
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