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Suudi Arabistan'da 30 kadın makinist alımı için açılan iş ilanına 28 bin kadın başvurdu
Suudi Arabistan'da 30 kadın makinist alımı için açılan iş ilanına 28 bin kadın başvurdu
Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına ilişkin yasaklar hafifletilirken, 30 kadın makinist alımı için açılan iş ilanına 28 binden fazla kadın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T15:01+0300
2022-02-17T15:04+0300
dünya
suudi arabistan
kadın
makinist
yüksek hızlı tren (yht)
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Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına yönelik dini yasaklar son yıllarda hafifletiliyor.İspanyol devlet demiryolu şirketi Renfe, Mekke ile Medine arasında sefer yapacak olan yüksek hızlı bir tren için 30 kadın makinist arandığı yönünde ilan açtı.Şirket, ilanın açılmasından yalnızca 1 ay sonra yaklaşık 28 bin başvuru aldığını duyurdu.İşe başvuranların 22 ila 30 yaşları arasında olduğunu belirten şirket, eğitim düzeylerine ve İngilizce becerilerine öncelik verdiği için yaklaşık 14 bin kişinin işe alımın ilk aşamasını geçebildiği bilgisini verdi.Başvurusu kabul edilenlerin mart ayında başlaması planlanan 1 yıllık bir eğitimin ardından göreve başlayacağı belirtiliyor.Riyad yönetimi, 2018'de kadınların araba kullanmasına ve 2019'da da bir erkeğin izni olmadan yurtdışına seyahat etmesine izin vermişti.Geçen yıl ise bekar, boşanmış veya dul kadınların bir erkeğin izni olmadan yalnız yaşamasına izin verildiğini açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/suudi-mahkemesinden-tarihi-karar-cinsel-tacizcinin-adi-sani-yayimlanarak-toplumun-bilgisine-sunuldu-1052653429.html
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suudi arabistan, kadın, makinist, yüksek hızlı tren (yht)

Suudi Arabistan'da 30 kadın makinist alımı için açılan iş ilanına 28 bin kadın başvurdu

15:01 17.02.2022 (güncellendi: 15:04 17.02.2022)
© AASuudi Arabistan - kadın
Suudi Arabistan - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına ilişkin yasaklar hafifletilirken, 30 kadın makinist alımı için açılan iş ilanına 28 binden fazla kadın başvuruda bulundu.
Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına yönelik dini yasaklar son yıllarda hafifletiliyor.
İspanyol devlet demiryolu şirketi Renfe, Mekke ile Medine arasında sefer yapacak olan yüksek hızlı bir tren için 30 kadın makinist arandığı yönünde ilan açtı.
Şirket, ilanın açılmasından yalnızca 1 ay sonra yaklaşık 28 bin başvuru aldığını duyurdu.
İşe başvuranların 22 ila 30 yaşları arasında olduğunu belirten şirket, eğitim düzeylerine ve İngilizce becerilerine öncelik verdiği için yaklaşık 14 bin kişinin işe alımın ilk aşamasını geçebildiği bilgisini verdi.
Başvurusu kabul edilenlerin mart ayında başlaması planlanan 1 yıllık bir eğitimin ardından göreve başlayacağı belirtiliyor.
Riyad yönetimi, 2018'de kadınların araba kullanmasına ve 2019'da da bir erkeğin izni olmadan yurtdışına seyahat etmesine izin vermişti.
Geçen yıl ise bekar, boşanmış veya dul kadınların bir erkeğin izni olmadan yalnız yaşamasına izin verildiğini açıklanmıştı.
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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