https://tr.sputniknews.com/20220217/tbmm-karma-komisyonu-hdpli-semra-guzelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-yonunde-karar-aldi-1053959393.html
TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:51+0300
2022-02-17T17:51+0300
2022-02-17T18:05+0300
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semra güzel
TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
17:51 17.02.2022 (güncellendi: 18:05 17.02.2022) Abone ol
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.