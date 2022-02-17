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TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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semra güzel

TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

17:51 17.02.2022 (güncellendi: 18:05 17.02.2022)
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
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