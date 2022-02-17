https://tr.sputniknews.com/20220217/testereyle-motosikletli-kuryeye-saldiran-taksi-soforunun-ehliyetine-el-konuldu-1053965898.html

Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu

Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T21:07+0300

2022-02-17T21:07+0300

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testere

taksiciler

motokurye

türkiye

saldırı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.Taksi şoförü tartıştığı motosikletli kurye sürücüsüne aracında bulunan testere ile saldırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi veya davacı olmadığı öğrenilirken, saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği de öğrenildi.

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testere, taksiciler, motokurye, saldırı