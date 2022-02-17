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https://tr.sputniknews.com/20220217/testereyle-motosikletli-kuryeye-saldiran-taksi-soforunun-ehliyetine-el-konuldu-1053965898.html
Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu
Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T21:07+0300
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testere
taksiciler
motokurye
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saldırı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.Taksi şoförü tartıştığı motosikletli kurye sürücüsüne aracında bulunan testere ile saldırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi veya davacı olmadığı öğrenilirken, saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği de öğrenildi.
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testere, taksiciler, motokurye, saldırı

Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu

21:07 17.02.2022 (güncellendi: 21:16 17.02.2022)
© İHATestereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu
Testereyle motosikletli kuryeye saldıran taksi şoförünün ehliyetine el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konuldu. Taksi şoförü sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
Taksi şoförü tartıştığı motosikletli kurye sürücüsüne aracında bulunan testere ile saldırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi veya davacı olmadığı öğrenilirken, saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği de öğrenildi.
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