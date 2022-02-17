https://tr.sputniknews.com/20220217/trumpin-avukati-hillary-clintonin-trumpin-yatak-odasini-izlettigine-dair-elimde-delil-var--1053926607.html

Trump'ın avukatı: Hillary Clinton'ın Trump'ın yatak odasını izlettiğine dair elimde delil var

Trump'ın avukatı: Hillary Clinton'ın Trump'ın yatak odasını izlettiğine dair elimde delil var

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Demokrat aday Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibi Trump'a yönelik... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T00:48+0300

2022-02-17T00:48+0300

2022-02-17T00:48+0300

dünya

abd

hillary clinton

joe biden

başkanlık seçimleri

yatak odası

casusluk

rudy giuliani

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Newsmax TV'ye konuşan Giuliani, ABD'deki çekişmeli 2016 Başkanlık seçimlerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.Giuliani, müvekkili Donald Trump'ın yatak odasının o dönemki Demokrat rakibi Hillary Clinton tarafından izlendiğini ileri sürerek, delillerin yıllardır kendi yatak odasında bulunduğunu kaydetti.Giuliani şu ifadeleri kullandı:Trump'ın eski avukatının söz konusu iddiaları, 'Hillary Clinton'ın Trump Tower'ın internet sunucularına sızmak ve Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğu iddiasını destekleyecek bir kanıt bırakmak için isimsiz bir teknoloji firmasına ödeme yaptığı' yönünde bulgulara ulaştığını ileri süren Özel Danışman John Durham'ın açıklamalarından sonra geldi.Durham, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında bir avukat olarak görev almasına rağmen 'hiçbir müşteriye çalışmadığını' söyleyerek Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğuna dair elinde delil olduğunu bildirip FBI'ı yanlış yönlendirdiği belirtilen Michael Sussman hakkındaki 'federal yetkililere yalan söylemek' suçlamasına dair soruşturma yürütüyor.Sussman hakkındaki iddiaları yalanlarken, masum olup olmadığına mahkemede karar verilecek.Trump, Durham'ın Sussman'a ilişkin elde ettiği bulgulara dair açıklama yapmış, açıklamasında Clinton'ın 2016 Başkanlık Seçimleri'nde yaptıklarının 'en üst seviyede vatan hainliği' olduğunu söylemiş ve daha fazla bulguların geleceği sinyalini vermişti:Clinton Durham'ın açıkladığı bulgulara ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti.

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abd, hillary clinton, joe biden, başkanlık seçimleri, yatak odası, casusluk, rudy giuliani