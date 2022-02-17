https://tr.sputniknews.com/20220217/trumpin-avukati-hillary-clintonin-trumpin-yatak-odasini-izlettigine-dair-elimde-delil-var--1053926607.html
Trump'ın avukatı: Hillary Clinton'ın Trump'ın yatak odasını izlettiğine dair elimde delil var
Trump'ın avukatı: Hillary Clinton'ın Trump'ın yatak odasını izlettiğine dair elimde delil var
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Demokrat aday Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibi Trump'a yönelik... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:48+0300
2022-02-17T00:48+0300
2022-02-17T00:48+0300
dünya
abd
hillary clinton
joe biden
başkanlık seçimleri
yatak odası
casusluk
rudy giuliani
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Newsmax TV'ye konuşan Giuliani, ABD'deki çekişmeli 2016 Başkanlık seçimlerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.Giuliani, müvekkili Donald Trump'ın yatak odasının o dönemki Demokrat rakibi Hillary Clinton tarafından izlendiğini ileri sürerek, delillerin yıllardır kendi yatak odasında bulunduğunu kaydetti.Giuliani şu ifadeleri kullandı:Trump'ın eski avukatının söz konusu iddiaları, 'Hillary Clinton'ın Trump Tower'ın internet sunucularına sızmak ve Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğu iddiasını destekleyecek bir kanıt bırakmak için isimsiz bir teknoloji firmasına ödeme yaptığı' yönünde bulgulara ulaştığını ileri süren Özel Danışman John Durham'ın açıklamalarından sonra geldi.Durham, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında bir avukat olarak görev almasına rağmen 'hiçbir müşteriye çalışmadığını' söyleyerek Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğuna dair elinde delil olduğunu bildirip FBI'ı yanlış yönlendirdiği belirtilen Michael Sussman hakkındaki 'federal yetkililere yalan söylemek' suçlamasına dair soruşturma yürütüyor.Sussman hakkındaki iddiaları yalanlarken, masum olup olmadığına mahkemede karar verilecek.Trump, Durham'ın Sussman'a ilişkin elde ettiği bulgulara dair açıklama yapmış, açıklamasında Clinton'ın 2016 Başkanlık Seçimleri'nde yaptıklarının 'en üst seviyede vatan hainliği' olduğunu söylemiş ve daha fazla bulguların geleceği sinyalini vermişti:Clinton Durham'ın açıkladığı bulgulara ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti.
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abd, hillary clinton, joe biden, başkanlık seçimleri, yatak odası, casusluk, rudy giuliani
Trump'ın avukatı: Hillary Clinton'ın Trump'ın yatak odasını izlettiğine dair elimde delil var
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Demokrat aday Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibi Trump'a yönelik casusluk faaliyetleri yürüttüğünü kanıtlayan kanıtlara sahip olduğunu iddia etti.
Newsmax TV'ye konuşan Giuliani, ABD'deki çekişmeli 2016 Başkanlık seçimlerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.
Giuliani, müvekkili Donald Trump'ın yatak odasının o dönemki Demokrat rakibi Hillary Clinton tarafından izlendiğini ileri sürerek, delillerin yıllardır kendi yatak odasında bulunduğunu kaydetti.
Giuliani şu ifadeleri kullandı:
"Size tam olarak nasıl olduğunu söyleyemem ama (Trump'ın) o zamanlar (casusluğu) nasıl bildiğini biliyorum. (...) Bu söylediklerimin laf salatası olduğunu düşünebilirler, ancak hiçbiri henüz ortaya çıkmamış yaklaşık 1.000 kanıt tarafından desteklenen bir iddia bu."
Trump'ın eski avukatının söz konusu iddiaları, 'Hillary Clinton'ın Trump Tower'ın internet sunucularına sızmak ve Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğu iddiasını destekleyecek bir kanıt bırakmak için isimsiz bir teknoloji firmasına ödeme yaptığı' yönünde bulgulara ulaştığını ileri süren Özel Danışman John Durham'ın açıklamalarından sonra geldi.
Durham, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında bir avukat olarak görev almasına rağmen 'hiçbir müşteriye çalışmadığını' söyleyerek Trump ile Rusya arasında bir bağlantı olduğuna dair elinde delil olduğunu bildirip FBI'ı yanlış yönlendirdiği belirtilen Michael Sussman hakkındaki 'federal yetkililere yalan söylemek' suçlamasına dair soruşturma yürütüyor.
Sussman hakkındaki iddiaları yalanlarken, masum olup olmadığına mahkemede karar verilecek.
Trump, Durham'ın Sussman'a ilişkin elde ettiği bulgulara dair açıklama yapmış, açıklamasında Clinton'ın 2016 Başkanlık Seçimleri'nde yaptıklarının 'en üst seviyede vatan hainliği' olduğunu söylemiş ve daha fazla bulguların geleceği sinyalini vermişti:
"Görünen o ki bu daha bir başlangıç. Dosyayı okursanız ve neler olduğunu anlarsanız bununla ilgili (...) başka birçok şeyin daha olduğunu göreceksiniz. Gerçekten, bu yüzyılın suçunun bir devamı."
Clinton Durham'ın açıkladığı bulgulara ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti.