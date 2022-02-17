https://tr.sputniknews.com/20220217/tuikten-yasam-memnuniyeti-anketi-bir-yil-sonra-daha-kotu-olacak-diyenlerde-rekor-artis-1053937227.html

TÜİK'ten 'Yaşam Memnuniyeti' anketi: 'Bir yıl sonra daha kötü olacak' diyenlerde rekor artış

TÜİK'ten 'Yaşam Memnuniyeti' anketi: 'Bir yıl sonra daha kötü olacak' diyenlerde rekor artış

TÜİK'in araştırmasına göre, 'bir yıl sonra daha iyi olacak' diyenlerin oranı 2021'de yüzde 20.9'a gerilerken, 'daha kötü olacak' diyenlerin oranı sert... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T11:55+0300

2022-02-17T11:55+0300

2022-02-17T11:56+0300

türkiye

mutluluk

mutsuzluk

tüik

anket

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Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021’ sonuçlarını bugün açıkladı.Sonuçlara göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki kişilerin oranı, 2020 yılında yüzde 48,2 iken 2021 yılında yüzde 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında yüzde 14,5 iken 2021 yılında yüzde 16,6 oldu.Evliler daha mutluEvli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021'de yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 48,9'unun, evli kadınların ise yüzde 58,8'inin mutlu olduğu gözlendi.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2020'de yüzde 57,7, 2021'de ise yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.En düşük mutluluk oranı ise 2020'de yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2020'de yüzde 57,7, 2021'de yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020'de yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.En yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldüEğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2021'de en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu, yüzde 51,4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.Bir sonraki yıl için beklenti düştüAraştırma sonuçlarında dikkat çeken noktalardan biri, ‘bir yıl sonrasına ilişkin genel olarak yaşama ilişkin beklentiler’ sorusuna verilen yanıtlar oldu.2020’de yüzde 29 olan ‘daha iyi olacak’ diyenlerin oranı 2021’de sert düşüşle yüzde 20,9’a geriledi. 'Daha kötü olacak’ diyenlerin oranı bu dönemde yüzde 21,1’den yüzde 33,8’e sert yükseliş kaydetti.Aynı olacak’ diyenlerin oranı, bu dönemde yüzde 39,6’dan yüzde 37,3’e geriledi.‘Daha kötü olacak’ diyenlerin oranı, 2003 yılına kadar giden seride en yüksek seviyeye çıkarken, ‘daha iyi olacak’ diyenlerin oranı ise serinin en düşük seviyesine geriledi.'Sağlık' mutluluk sebebiBireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021'de yüzde 67,6 olurken bunu sırasıyla, yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4 ile anne/baba yine yüzde 4 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti.Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021'de yüzde 69 olurken bunu sırasıyla, yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 5,1 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip izledi.Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2021'de asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 73,8 olurken bunu sırasıyla yüzde 69,8 ile ulaştırma, yüzde 68,1 ile sağlık, yüzde 59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,7 ile eğitim ve yüzde 54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyeti takip etti.Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2021'de yüzde 60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 59,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 62,4 oldu.

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mutluluk, mutsuzluk, tüik, anket