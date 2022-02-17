https://tr.sputniknews.com/20220217/turk-ve-katarli-yetkililer-ikili-isbirligi-ve-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1053968013.html
Türk ve Katarlı yetkililer, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü
Türk ve Katarlı yetkililer, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü
Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile iki ülke... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:41+0300
2022-02-17T22:41+0300
2022-02-17T22:41+0300
politika
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Huleyfi ile Göksu, başkent Doha'daki bakanlık binasında bir araya geldi.Huleyfi ile Göksu'nun görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, göreve yeni atanan Huleyfi'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür edildi ve "yakın mesainin" sürdürüleceği kaydedildi.Türkiye-Katar ilişkileri, son yıllarda çeşitli alanlarda gelişen bir işbirliğine tanık oluyor.
katar
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türkiye, katar, işbirliği, doha, körfez
Türk ve Katarlı yetkililer, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü
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Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Huleyfi ile Göksu, başkent Doha'daki bakanlık binasında bir araya geldi.
Huleyfi ile Göksu'nun görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, göreve yeni atanan Huleyfi'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür edildi ve "yakın mesainin" sürdürüleceği kaydedildi.
Türkiye-Katar ilişkileri, son yıllarda çeşitli alanlarda gelişen bir işbirliğine tanık oluyor.