https://tr.sputniknews.com/20220217/turk-ve-katarli-yetkililer-ikili-isbirligi-ve-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1053968013.html

Türk ve Katarlı yetkililer, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Türk ve Katarlı yetkililer, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile iki ülke... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T22:41+0300

2022-02-17T22:41+0300

2022-02-17T22:41+0300

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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Huleyfi ile Göksu, başkent Doha'daki bakanlık binasında bir araya geldi.Huleyfi ile Göksu'nun görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, göreve yeni atanan Huleyfi'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür edildi ve "yakın mesainin" sürdürüleceği kaydedildi.Türkiye-Katar ilişkileri, son yıllarda çeşitli alanlarda gelişen bir işbirliğine tanık oluyor.

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