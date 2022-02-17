Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220217/turkiye-uzay-ajansi-dunyanin-en-buyuk-uzay-kongresi-icin-istanbulu-aday-gosterdi-1053946578.html
Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi için İstanbul'u aday gösterdi
Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi için İstanbul'u aday gösterdi
Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusunda bulundu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:51+0300
2022-02-17T13:52+0300
türkiye uzay ajansı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053946549_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_306fb64f1909777b949aa5d4199465fc.jpg
Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) üyeliğini geçen yıl ekim ayında tescilleyen, dünyanın en büyük uzay oluşumu Uluslararası Uzay Federasyonu’nun (IAF) her sene farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için adaylardan biri de Türkiye oldu.72 ülkeden 433 üyeye sahip dünyanın en geniş katılımlı uzay kongresi IAC'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için başvuru yapıldı.Geçen yıl Dubai'de organize edilen fuarda TUA'nın açtığı pavilyon büyük ilgi görmüş, burada 30'un üstünde kuruluşla görüşmeler gerçekleştirilmişti.TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda ayrıca Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.​​​​​​​IAC'de her sene yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcı uzay çalışmalarına yönelik son gelişmeleri yerinde takip ediyor, kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine olanak sağlanıyor.Böylece bu önemli organizasyonla Milli Uzay Programı'nda da yer alan ‘Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi’ ile ‘Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi’ hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.Uluslararası Uzay Kongresi için İstanbul ile birlikte yarışacak diğer adaylar ise Soçi ve Pekin oldu. Oylama eylül ayında Paris'te düzenlenecek IAC 2022'de yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220208/tua-baskani-yildirim-yakin-bir-zamanda-aya-ulasacagiz-fakat-ara-hedef-koyduk-1053604450.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053946549_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_bdf70e6015fe007d2352f83a7600c3dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye uzay ajansı

Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi için İstanbul'u aday gösterdi

13:51 17.02.2022 (güncellendi: 13:52 17.02.2022)
© AATürkiye Uzay Ajansı
Türkiye Uzay Ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusunda bulundu.
Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) üyeliğini geçen yıl ekim ayında tescilleyen, dünyanın en büyük uzay oluşumu Uluslararası Uzay Federasyonu’nun (IAF) her sene farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için adaylardan biri de Türkiye oldu.
72 ülkeden 433 üyeye sahip dünyanın en geniş katılımlı uzay kongresi IAC'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için başvuru yapıldı.
Geçen yıl Dubai'de organize edilen fuarda TUA'nın açtığı pavilyon büyük ilgi görmüş, burada 30'un üstünde kuruluşla görüşmeler gerçekleştirilmişti.
TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda ayrıca Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.
​​​​​​​IAC'de her sene yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcı uzay çalışmalarına yönelik son gelişmeleri yerinde takip ediyor, kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine olanak sağlanıyor.
Böylece bu önemli organizasyonla Milli Uzay Programı'nda da yer alan ‘Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi’ ile ‘Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi’ hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.
Uluslararası Uzay Kongresi için İstanbul ile birlikte yarışacak diğer adaylar ise Soçi ve Pekin oldu. Oylama eylül ayında Paris'te düzenlenecek IAC 2022'de yapılacak.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
TUA Başkanı Yıldırım: Yakın bir zamanda aya ulaşacağız fakat ara hedef koyduk
8 Şubat, 13:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала