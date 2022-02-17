https://tr.sputniknews.com/20220217/twitter-ethereum-ile-bahsis-verme-donemini-baslatti-1053939283.html

Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı

Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı

Bitcoin konusunda zaten oldukça hevesli olduğu bilinen Twitter, şimdi de içerik üreticilere verilen bahşişler için Ethereum kullanılabileceğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T11:38+0300

2022-02-17T11:38+0300

2022-02-17T11:42+0300

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ekonomi

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bahşiş

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Twitterİçerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermek imkanı sunan sosyal ağ devi Twitter, şimdi de kullanıcılara Ethereum ile bahşiş vereme seçeneğini aktif hale getirdi.Bu gelişme, ayrıca Barter, Paga ve Paytm dahil olmak üzere bir üçlü ödeme hizmeti için destek de ekliyor. Birinin Twitter profilindeki bahşişler simgesini ziyaret ederek bahşiş göndermeniz mümkün. Eğer bahşiş almak istiyorsanız ve en az 18 yaşındaysanız, profilinizi düzenleyebilir ve bahşişleri etkinleştirebilirsiniz.Chip Online'ın aktardığına göre, Twitter'ın hamlesi yalnızca daha fazla insanın bahşiş vermesine imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların belirli ülkelerde faaliyet göstermesini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca daha geniş bir bahşiş verme yelpazesi sayesinde, içerik üretenlerin daha fazla bahşiş alabileceğini düşünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210924/twitterdan-yeni-ozellik-bitcoin-ile-bahsis-kutusu-1049207762.html

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twitter , ethereum, bitcoin, bahşiş