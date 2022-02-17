https://tr.sputniknews.com/20220217/twitter-ethereum-ile-bahsis-verme-donemini-baslatti-1053939283.html
Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı
Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı
Bitcoin konusunda zaten oldukça hevesli olduğu bilinen Twitter, şimdi de içerik üreticilere verilen bahşişler için Ethereum kullanılabileceğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T11:38+0300
2022-02-17T11:38+0300
2022-02-17T11:42+0300
twitter
ekonomi
ethereum
bitcoin
bahşiş
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Twitterİçerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermek imkanı sunan sosyal ağ devi Twitter, şimdi de kullanıcılara Ethereum ile bahşiş vereme seçeneğini aktif hale getirdi.Bu gelişme, ayrıca Barter, Paga ve Paytm dahil olmak üzere bir üçlü ödeme hizmeti için destek de ekliyor. Birinin Twitter profilindeki bahşişler simgesini ziyaret ederek bahşiş göndermeniz mümkün. Eğer bahşiş almak istiyorsanız ve en az 18 yaşındaysanız, profilinizi düzenleyebilir ve bahşişleri etkinleştirebilirsiniz.Chip Online'ın aktardığına göre, Twitter'ın hamlesi yalnızca daha fazla insanın bahşiş vermesine imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların belirli ülkelerde faaliyet göstermesini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca daha geniş bir bahşiş verme yelpazesi sayesinde, içerik üretenlerin daha fazla bahşiş alabileceğini düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/twitterdan-yeni-ozellik-bitcoin-ile-bahsis-kutusu-1049207762.html
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twitter , ethereum, bitcoin, bahşiş
Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı
11:38 17.02.2022 (güncellendi: 11:42 17.02.2022) Abone ol
Bitcoin konusunda zaten oldukça hevesli olduğu bilinen Twitter, şimdi de içerik üreticilere verilen bahşişler için Ethereum kullanılabileceğini duyurdu.
Twitterİçerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermek imkanı sunan sosyal ağ devi Twitter, şimdi de kullanıcılara Ethereum ile bahşiş vereme seçeneğini aktif hale getirdi.
Bu gelişme, ayrıca Barter, Paga ve Paytm dahil olmak üzere bir üçlü ödeme hizmeti için destek de ekliyor. Birinin Twitter profilindeki bahşişler simgesini ziyaret ederek bahşiş göndermeniz mümkün. Eğer bahşiş almak istiyorsanız ve en az 18 yaşındaysanız, profilinizi düzenleyebilir ve bahşişleri etkinleştirebilirsiniz.
Chip Online'ın aktardığına göre, Twitter'ın hamlesi yalnızca daha fazla insanın bahşiş vermesine imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların belirli ülkelerde faaliyet göstermesini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca daha geniş bir bahşiş verme yelpazesi sayesinde, içerik üretenlerin daha fazla bahşiş alabileceğini düşünüyor.