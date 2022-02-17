https://tr.sputniknews.com/20220217/twitter-guvenlik-modunda-kapsami-genisletti-1053926236.html
Twitter, ‘güvenlik modu’nda kapsamı genişletti
Twitter, ‘güvenlik modu’nda kapsamı genişletti
Twitter nefret söylemleri, siber zorbalık gibi kullanıcıları rahatsız eden durumları engellemek için test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:38+0300
2022-02-17T00:38+0300
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Sosyal paylaşım ve mikro blog sitesi Twitter, eylül ayında test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin kapsamını genişletme kararı aldığını açıkladı.Başta dil ayarları İngilizce olan küçük bir test grubunda aktif hale getirilen ‘güvenlik modu’nun kapsamı genişletildi.Diken'in aktardığı habere göre Twitter’dan yapılan duyuruda, ‘güvenlik modu’ özelliğinin artık ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda’daki kullanıcıların yarısı tarafından kullanılabileceği açıklandı.Eylül ayında Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için ‘güvenlik modu’ ismini verdiği yeni özelliği test etmeye başlamıştı. Güvenlik modu, nefret söylemlerinde bulunan hesapları işaretleyip kullanıcıya sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları tespit ediyor.Özellik kullanıcıları istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtarıyor.
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twitter , abd, ingiltere, güvenlik modu, kanada, irlanda
Twitter, ‘güvenlik modu’nda kapsamı genişletti
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Twitter nefret söylemleri, siber zorbalık gibi kullanıcıları rahatsız eden durumları engellemek için test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin kapsamını genişletti.
Sosyal paylaşım ve mikro blog sitesi Twitter, eylül ayında test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin kapsamını genişletme kararı aldığını açıkladı.
Başta dil ayarları İngilizce olan küçük bir test grubunda aktif hale getirilen ‘güvenlik modu’nun kapsamı genişletildi.
Diken'in aktardığı habere göre Twitter’dan yapılan duyuruda, ‘güvenlik modu’ özelliğinin artık ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda’daki kullanıcıların yarısı tarafından kullanılabileceği açıklandı.
Eylül ayında Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için ‘güvenlik modu’ ismini verdiği yeni özelliği test etmeye başlamıştı. Güvenlik modu, nefret söylemlerinde bulunan hesapları işaretleyip kullanıcıya sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları tespit ediyor.
Özellik kullanıcıları istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtarıyor.