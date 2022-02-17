https://tr.sputniknews.com/20220217/twittera-erisim-sorunu-1053964722.html

Twitter’a erişim sorunu

Twitter’a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T20:12+0300

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dünya

twitter

erişim

sorun

erişim sorunu

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Sosyal paylaşım ve mikro blog sitesi Twitter’da birçok kullanıcı, yeni tweet’ler görmek için sayfalarını yenilediğinde ‘sistem kaynaklı’ bir problemle karşılaşıldığı uyarısını alıyor.Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.Platforma girişlerde geçen hafta da sorun yaşanmıştı.Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com

https://tr.sputniknews.com/20220211/twitterda-erisim-sorunu-yasaniyor-1053760943.html

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