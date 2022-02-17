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Twitter’a erişim sorunu
Twitter’a erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T20:12+0300
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dünya
twitter
erişim
sorun
erişim sorunu
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Sosyal paylaşım ve mikro blog sitesi Twitter’da birçok kullanıcı, yeni tweet’ler görmek için sayfalarını yenilediğinde ‘sistem kaynaklı’ bir problemle karşılaşıldığı uyarısını alıyor.Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.Platforma girişlerde geçen hafta da sorun yaşanmıştı.Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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twitter , erişim, sorun, erişim sorunu

Twitter’a erişim sorunu

20:12 17.02.2022 (güncellendi: 20:16 17.02.2022)
© FlickrTwitter, Facebook, Instagram, sosyal medya
Twitter, Facebook, Instagram, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Flickr
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Sosyal medya platformu Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.
Sosyal paylaşım ve mikro blog sitesi Twitter’da birçok kullanıcı, yeni tweet’ler görmek için sayfalarını yenilediğinde ‘sistem kaynaklı’ bir problemle karşılaşıldığı uyarısını alıyor.
Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.
20:14
Platforma girişlerde geçen hafta da sorun yaşanmıştı.
Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Twitter, Facebook, Instagram, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
Twitter'da erişim sorunu
11 Şubat, 21:02
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