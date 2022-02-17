https://tr.sputniknews.com/20220217/ukrayna--agit-daimi-konseyi-ve-guvenlik-isbirligi-forumunun-48-saat-icinde-toplanmasini-talep-etti-1053930019.html

Ukrayna, AGİT Daimi Konseyi ve Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanmasını talep etti

Ukrayna, AGİT Daimi Konseyi ve Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanmasını talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi ve AGİT... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T05:14+0300

2022-02-17T05:14+0300

2022-02-17T05:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanması için çağrıda bulunduğunu duyurdu.Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünkü Viyana Belgesi çerçevesinde düzenlenen toplantıya katılmayı reddeden Rusya'dan şeffaflık talep etmeye devam edeceğiz. Ukrayna şimdi de, sonraki adımların netleştirilmesi için AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde ortak toplantısının yapılmasını talep ediyor. Rusya'yı bir kez daha katılımcı ülkelerin haklı endişelerini dikkate almaya ve AGİT araçlarını Ukrayna sınırına yakın askeri eylemlerinden kaynaklanan gerilimi hafifletmek için kullanmaya çağırıyoruz. Askerlerin geri çekilmesiyle ilgili açıklamalar yeterli değil. Şeffaflık ve somut adımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler, Rusya’nın askeri güçlerinin birtakım tatbikatlar için Ukrayna sınırları yakınlarında konuşlanmış olmasının, 'Ukrayna’yı işgal etme planlarının göstergesi' olduğunu öne sürüyor.Moskova ise, askeri güçlerinin ülke içinde bir yerden diğer bir yere konuşlandırılmasının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatlar tamamlandıktan sonra bu güçlerin daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerine vurgu yapıyor. Bununla beraber Kırım’dakiler dahil Rus güçlerinin bazıları tatbikatların sona ermesini takiben konuşlanma yerlerine dönmeye başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ukrayna-rusyanin-donbassi-tanima-tasarisini-bmgkya-tasiyor-1053922876.html

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ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)