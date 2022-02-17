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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/ukrayna--agit-daimi-konseyi-ve-guvenlik-isbirligi-forumunun-48-saat-icinde-toplanmasini-talep-etti-1053930019.html
Ukrayna, AGİT Daimi Konseyi ve Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanmasını talep etti
Ukrayna, AGİT Daimi Konseyi ve Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanmasını talep etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi ve AGİT... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T05:14+0300
2022-02-17T05:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanması için çağrıda bulunduğunu duyurdu.Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünkü Viyana Belgesi çerçevesinde düzenlenen toplantıya katılmayı reddeden Rusya'dan şeffaflık talep etmeye devam edeceğiz. Ukrayna şimdi de, sonraki adımların netleştirilmesi için AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde ortak toplantısının yapılmasını talep ediyor. Rusya'yı bir kez daha katılımcı ülkelerin haklı endişelerini dikkate almaya ve AGİT araçlarını Ukrayna sınırına yakın askeri eylemlerinden kaynaklanan gerilimi hafifletmek için kullanmaya çağırıyoruz. Askerlerin geri çekilmesiyle ilgili açıklamalar yeterli değil. Şeffaflık ve somut adımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler, Rusya’nın askeri güçlerinin birtakım tatbikatlar için Ukrayna sınırları yakınlarında konuşlanmış olmasının, 'Ukrayna’yı işgal etme planlarının göstergesi' olduğunu öne sürüyor.Moskova ise, askeri güçlerinin ülke içinde bir yerden diğer bir yere konuşlandırılmasının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatlar tamamlandıktan sonra bu güçlerin daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerine vurgu yapıyor. Bununla beraber Kırım’dakiler dahil Rus güçlerinin bazıları tatbikatların sona ermesini takiben konuşlanma yerlerine dönmeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/ukrayna-rusyanin-donbassi-tanima-tasarisini-bmgkya-tasiyor-1053922876.html
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ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

Ukrayna, AGİT Daimi Konseyi ve Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanmasını talep etti

05:14 17.02.2022
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanması için çağrıda bulunduklarını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın eylemleri nedeniyle AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde toplanması için çağrıda bulunduğunu duyurdu.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünkü Viyana Belgesi çerçevesinde düzenlenen toplantıya katılmayı reddeden Rusya'dan şeffaflık talep etmeye devam edeceğiz. Ukrayna şimdi de, sonraki adımların netleştirilmesi için AGİT Daimi Konseyi ve AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu'nun 48 saat içinde ortak toplantısının yapılmasını talep ediyor. Rusya'yı bir kez daha katılımcı ülkelerin haklı endişelerini dikkate almaya ve AGİT araçlarını Ukrayna sınırına yakın askeri eylemlerinden kaynaklanan gerilimi hafifletmek için kullanmaya çağırıyoruz. Askerlerin geri çekilmesiyle ilgili açıklamalar yeterli değil. Şeffaflık ve somut adımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkeler, Rusya’nın askeri güçlerinin birtakım tatbikatlar için Ukrayna sınırları yakınlarında konuşlanmış olmasının, 'Ukrayna’yı işgal etme planlarının göstergesi' olduğunu öne sürüyor.
Moskova ise, askeri güçlerinin ülke içinde bir yerden diğer bir yere konuşlandırılmasının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatlar tamamlandıktan sonra bu güçlerin daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerine vurgu yapıyor. Bununla beraber Kırım’dakiler dahil Rus güçlerinin bazıları tatbikatların sona ermesini takiben konuşlanma yerlerine dönmeye başladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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