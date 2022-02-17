https://tr.sputniknews.com/20220217/ukrayna-savunma-bakanligi-bayraktar-sihalarinin-uretimi-icin-fabrika-insaatina-yazin-baslanacak-1053954382.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar SİHA’larının üretimi için fabrika inşaatına yazın başlanacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar SİHA’larının üretimi için fabrika inşaatına yazın başlanacak

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ülke içindeki üretimi için fabrika inşaatına yazın başlarında başlanacağını... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:11+0300

2022-02-17T16:11+0300

2022-02-17T16:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

türkiye

bayraktar

üretim

siha

aleksey reznikov

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, RBK-Ukraina ajansına demecinde Bayraktar SİHA’larının ülke içindeki üretimi için fabrika inşaatına yazın başlarında başlanacağını ve Ukrayna yapımı ilk SİHA’ların bir yıl içinde hazır olacağına inandığını söyledi.Reznikov, yerli üretim SİHA’ların ne zaman Ukrayna ordusunun envanterinde yer alacağı sorusuna, “Elimdeki bilgiye göre yaz başında fabrikayı inşa etmeye başlamalıyız, inşaat oldukça hızlı yapılıyor. Bir yıl içinde üretilmiş olacaklarını zannediyorum. Halihazırda sahip olduğumuz sayı zaten fena değil, geçen yıl imzalanan sözleşmeye göre yakında daha fazlası gelecek ve bu, fabrikanın inşasından önce bile yeterli olacak” yanıtını verdi.ABD öncülüğündeki NATO ülkeleri 2014'ten bu yana Ukrayna’ya silah tedarik ederek ve askerlerini eğiterek Minsk Anlaşmalarını doğrudan ihlal ediyor ve Donbass’taki çözüm sürecini olumsuz etkiliyor. Milyarlarca dolarlık teslimatlara ABD’nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, Polonya, Türkiye, Litvanya, Çekya, Bulgaristan, Romanya ve Estonya katılıyor.ABD Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemleri, devriye botları, keskin nişancı tüfekleri ve batarya karşıtı radar istasyonları, İngiltere NLAW tanksavar silahları, Türkiye ise Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçları (SİHA) tedarik ediyor. Ukrayna ve İngiltere ayrıca, iki ülke topraklarında savaş gemilerinin ortak tasarım ve inşasını ve Ukrayna Donanması için iki üs inşasını sağlayan bir mutabakat anlaşması imzalamış bulunuyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin Kiev'i Donbass'taki çatışmaya güç yolu ile çözüm bulmaya ittiğini ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/yerhov-natonun-ukraynaya-gelismis-taarruz-silahlari-konuslandirmasina-izin-vermemeye-kararliyiz-1053124207.html

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ukrayna, türkiye, bayraktar, üretim, siha, aleksey reznikov