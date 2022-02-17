https://tr.sputniknews.com/20220217/washington-universitesi-abd-halkinin-yuzde-73u-omicron-varyantina-karsi-bagisiklik-kazandi-1053964331.html

Washington Üniversitesi: ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

Washington Üniversitesi: ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

ABD'de son yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T19:55+0300

2022-02-17T19:55+0300

2022-02-17T19:59+0300

koronavirüs

abd

omicron

bağışıklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_618082453564345d68c2bdcdd84b21a5.jpg

Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini, gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını belirtti.Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini ifade eden Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak" dedi.Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan koronavirüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, omicron, bağışıklık