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Washington Üniversitesi: ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı
Washington Üniversitesi: ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı
ABD'de son yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T19:55+0300
2022-02-17T19:59+0300
koronavirüs
abd
omicron
bağışıklık
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Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini, gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını belirtti.Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini ifade eden Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak" dedi.Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan koronavirüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti.
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abd, omicron, bağışıklık

Washington Üniversitesi: ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

19:55 17.02.2022 (güncellendi: 19:59 17.02.2022)
© REUTERS / Kevin MohattABD- Koronavirüs- Havalimanı
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Kevin Mohatt
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ABD'de son yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı.
Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini, gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını belirtti.
Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini ifade eden Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak" dedi.
Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.
Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan koronavirüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti.
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