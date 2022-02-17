https://tr.sputniknews.com/20220217/yarasalarda-3-yeni-koronavirus-bulundu-insan-sagligi-icin-risk-olusturabilir-1053934053.html

Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'

Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'

Araştırmacılar, Laos yarasalarında insan sağlığı için risk oluşturabilecek türden 3 yeni koronavirüs keşfetti. Keşfin, Kovid-19'un yarasalarla bağlantılı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T09:52+0300

2022-02-17T09:52+0300

2022-02-17T09:54+0300

yaşam

yarasa

laos

koronavirüs

kovid-19

keşif

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Institut Pasteur du Laos ve Laos Ulusal Üniversitesi'nden bilim adamları, bulgularının çarşamba günü Nature dergisinde yayınladıkları çalışmada, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 vürsünün kaynağının yarasalar olduğu teorisini güçlendirecek keşifler yaptı.Makaleye göre, yarasalarda bulunan BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı 3 koronavirüs, özellikle virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan spike proteininde, pandemiye neden olan Sars-CoV-2 ile benzer genomik özellikler bulunduruyor.Kristalografi ve moleküler dinamiklerin hesaplamalı simülasyonları dahil olmak üzere çeşitli teknikleri kullanan bilim insanları, bu 3 virüsün insan hücrelerine Sars-CoV-2 ile aynı reseptör yoluyla girebildiğini keşfetti.Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi Laboratuvarı'nın başkanı Marc Eloit, yeni keşfin Sars-CoV-2'nin insanlara yarasalardan geçtiği tezini desteklediğini belirtti.Eloit, ayrıca çalışmanın, keşfedilen yeni virüslerin 'insan sağlığı için bir risk oluşturabileceğini' kaydettiğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/cdc-kovid-19-asisi-olan-hamilelerin-bebeklerinin-nasil-etkilendigini-acikladi-1053906030.html

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