https://tr.sputniknews.com/20220217/yarasalarda-3-yeni-koronavirus-bulundu-insan-sagligi-icin-risk-olusturabilir-1053934053.html
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'
Araştırmacılar, Laos yarasalarında insan sağlığı için risk oluşturabilecek türden 3 yeni koronavirüs keşfetti. Keşfin, Kovid-19'un yarasalarla bağlantılı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:52+0300
2022-02-17T09:52+0300
2022-02-17T09:54+0300
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koronavirüs
kovid-19
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Institut Pasteur du Laos ve Laos Ulusal Üniversitesi'nden bilim adamları, bulgularının çarşamba günü Nature dergisinde yayınladıkları çalışmada, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 vürsünün kaynağının yarasalar olduğu teorisini güçlendirecek keşifler yaptı.Makaleye göre, yarasalarda bulunan BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı 3 koronavirüs, özellikle virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan spike proteininde, pandemiye neden olan Sars-CoV-2 ile benzer genomik özellikler bulunduruyor.Kristalografi ve moleküler dinamiklerin hesaplamalı simülasyonları dahil olmak üzere çeşitli teknikleri kullanan bilim insanları, bu 3 virüsün insan hücrelerine Sars-CoV-2 ile aynı reseptör yoluyla girebildiğini keşfetti.Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi Laboratuvarı'nın başkanı Marc Eloit, yeni keşfin Sars-CoV-2'nin insanlara yarasalardan geçtiği tezini desteklediğini belirtti.Eloit, ayrıca çalışmanın, keşfedilen yeni virüslerin 'insan sağlığı için bir risk oluşturabileceğini' kaydettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/cdc-kovid-19-asisi-olan-hamilelerin-bebeklerinin-nasil-etkilendigini-acikladi-1053906030.html
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yarasa, laos, koronavirüs, kovid-19, keşif
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'
09:52 17.02.2022 (güncellendi: 09:54 17.02.2022) Abone ol
Araştırmacılar, Laos yarasalarında insan sağlığı için risk oluşturabilecek türden 3 yeni koronavirüs keşfetti. Keşfin, Kovid-19'un yarasalarla bağlantılı olduğu yönündeki teoriyi güçlendirdiği belirtiliyor.
Institut Pasteur du Laos ve Laos Ulusal Üniversitesi'nden bilim adamları, bulgularının çarşamba günü Nature dergisinde yayınladıkları çalışmada, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 vürsünün kaynağının yarasalar olduğu teorisini güçlendirecek keşifler yaptı.
Makaleye göre, yarasalarda bulunan BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı 3 koronavirüs, özellikle virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan spike proteininde, pandemiye neden olan Sars-CoV-2 ile benzer genomik özellikler bulunduruyor.
Kristalografi ve moleküler dinamiklerin hesaplamalı simülasyonları dahil olmak üzere çeşitli teknikleri kullanan bilim insanları, bu 3 virüsün insan hücrelerine Sars-CoV-2 ile aynı reseptör yoluyla girebildiğini keşfetti.
Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi Laboratuvarı'nın başkanı Marc Eloit, yeni keşfin Sars-CoV-2'nin insanlara yarasalardan geçtiği tezini desteklediğini belirtti.
Eloit, ayrıca çalışmanın, keşfedilen yeni virüslerin 'insan sağlığı için bir risk oluşturabileceğini' kaydettiğini de sözlerine ekledi.