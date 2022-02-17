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https://tr.sputniknews.com/20220217/yeni-safak-yazari-takvim-erkene-alindi-karadeniz-gazi-bir-yil-sonra-evleri-isitmaya-baslayacak-1053932103.html
Yeni Şafak yazarı: Takvim erkene alındı, Karadeniz gazı bir yıl sonra evleri ısıtmaya başlayacak
Yeni Şafak yazarı: Takvim erkene alındı, Karadeniz gazı bir yıl sonra evleri ısıtmaya başlayacak
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Karadeniz’de bulunduğu ifade edilen doğalgazın 2023’ün ilk çeyreğinde evleri ısıtmak için kullanılabileceğini yazdı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:24+0300
2022-02-17T09:24+0300
türkiye
karadeniz
gaz
recep tayyip erdoğan kapısı
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Acet, bugünkü köşe yazısında enerjide küresel bir kriz olduğunu ve 2021’in ikinci yarısından itibaren, enerji fiyatlarında görülmemiş artışlar yaşandığını ifade etti.“Peki, Karadeniz gazı evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?” diye soran Acet, 2023’ün ilk çeyreğinde bu gelişmenin yaşanacağını öne sürdü:"Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’in Haziran ayında 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz müjdesini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti: “Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde, hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.”Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı’na gelmeye başlamıştı. Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz’in altına yerleştirilmeyen başlanacak. Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti. Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023’ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak."
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karadeniz, gaz, recep tayyip erdoğan kapısı

Yeni Şafak yazarı: Takvim erkene alındı, Karadeniz gazı bir yıl sonra evleri ısıtmaya başlayacak

09:24 17.02.2022
© AAKaradeniz’de doğalgaz rezervi
Karadeniz’de doğalgaz rezervi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Karadeniz’de bulunduğu ifade edilen doğalgazın 2023’ün ilk çeyreğinde evleri ısıtmak için kullanılabileceğini yazdı.
Acet, bugünkü köşe yazısında enerjide küresel bir kriz olduğunu ve 2021’in ikinci yarısından itibaren, enerji fiyatlarında görülmemiş artışlar yaşandığını ifade etti.
“Peki, Karadeniz gazı evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?” diye soran Acet, 2023’ün ilk çeyreğinde bu gelişmenin yaşanacağını öne sürdü:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’in Haziran ayında 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz müjdesini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti: “Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde, hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.”
Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı’na gelmeye başlamıştı. Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz’in altına yerleştirilmeyen başlanacak.
Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti. Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023’ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak."
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