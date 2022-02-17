https://tr.sputniknews.com/20220217/yunan-disisleri-bakani-dendias-ile-turkiyenin-osla-buyukelcisi-arasinda-kita-sahanligi-tartismasi-1053935517.html
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile Türkiye'nin Osla Büyükelçisi arasında 'kıta sahanlığı' tartışması
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile Türkiye'nin Osla Büyükelçisi arasında 'kıta sahanlığı' tartışması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorban ile katıldığı bir etkinlikte tartışarak, Ankara'nın 1995'te aldığı 'casus belli'... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T10:32+0300
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akdeniz
fazlı çorman
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Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen bir konferansın katılımcıları arasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman yer aldı.Ekathimerini'de yer alan habere göre Dendias, 1995'ten beri Yunanistan'ın kara sularını Ege'de 12 mile genişletme hakkını kullanması halinde Türkiye'nin savaş tehdidinde bulunduğunu söyledi.1976 yılında Ankara, Atina'nın söz konusu adımı atmasının 'casus belli' (savaş gerekçesi) sayılacağını açıklamıştı.Türk Büyükelçi Çorban, konferansta yaptığı açıklamada, "TBMM'nin bu 'casus belli' ilanının nedeni Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamasıydı. Bunun yapılması Türk sularını ve Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma imkanını fiilen kilitleyecekti. Türkiye, kendi karasularına sıkıştırılacaktı. Dayatmaya çalıştığınız şey bu" ifadelerini kullandı.Çorban, 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırılmasına yönelik mutabakat muhtırasının da Yunanistan'ın hamlesinin bir neticesi olduğunu savundu.Adaların Türkiye'nin anakarasına oldukça yakın mesafede bulunduğunu anımsatan Çorban, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi hazırlanırken Türkiye'nin adalar için farklı bir statü sağlanması gerektiğini savunduğunu belirtti.Dendias ise, güç kullanma tehdidinin BM kararlarına aykırı olduğunu kaydederek, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, Türkiye 21. yüzyıla gelmediği sürece çözülemeyecek" diye konuştu.Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Eğer Türkiye Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de armadalarla ilişki yürüttüğü dönemde kalmaya devam ederse ilerleyemeyiz" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-yunanistan-ve-turkiye-arasinda-catisma-olmamasini-umariz-1051673539.html
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yunanistan, türkiye, kıta sahanlığı, akdeniz, fazlı çorman, norveç, nikos dendias
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile Türkiye'nin Osla Büyükelçisi arasında 'kıta sahanlığı' tartışması
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorban ile katıldığı bir etkinlikte tartışarak, Ankara'nın 1995'te aldığı 'casus belli' kararının hukuk dışı olduğunu savundu. Çoban ise, Türkiye'nin karşı adım atmak durumunda kaldığını belirtti.
Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen bir konferansın katılımcıları arasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman yer aldı.
Ekathimerini'de yer alan habere göre Dendias, 1995'ten beri Yunanistan'ın kara sularını Ege'de 12 mile genişletme hakkını kullanması halinde Türkiye'nin savaş tehdidinde bulunduğunu söyledi.
1976 yılında Ankara, Atina'nın söz konusu adımı atmasının 'casus belli' (savaş gerekçesi) sayılacağını açıklamıştı.
Türk Büyükelçi Çorban, konferansta yaptığı açıklamada, "TBMM'nin bu 'casus belli' ilanının nedeni Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamasıydı. Bunun yapılması Türk sularını ve Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma imkanını fiilen kilitleyecekti. Türkiye, kendi karasularına sıkıştırılacaktı. Dayatmaya çalıştığınız şey bu" ifadelerini kullandı.
Çorban, 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırılmasına yönelik mutabakat muhtırasının da Yunanistan'ın hamlesinin bir neticesi olduğunu savundu.
Adaların Türkiye'nin anakarasına oldukça yakın mesafede bulunduğunu anımsatan Çorban, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi hazırlanırken Türkiye'nin adalar için farklı bir statü sağlanması gerektiğini savunduğunu belirtti.
Dendias ise, güç kullanma tehdidinin BM kararlarına aykırı olduğunu kaydederek, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, Türkiye 21. yüzyıla gelmediği sürece çözülemeyecek" diye konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Eğer Türkiye Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de armadalarla ilişki yürüttüğü dönemde kalmaya devam ederse ilerleyemeyiz" yorumunu yaptı.