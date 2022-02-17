https://tr.sputniknews.com/20220217/ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-programi-belli-oldu-1053934841.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı açıklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T10:07+0300
2022-02-17T10:07+0300
2022-02-17T10:07+0300
spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
çeyrek final
futbol
maç
kanal
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:1 Mart Salı:20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)2 Mart Çarşamba:17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)3 Mart Perşembe:20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)