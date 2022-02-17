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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı açıklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T10:07+0300
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spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
çeyrek final
futbol
maç
kanal
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:1 Mart Salı:20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)2 Mart Çarşamba:17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)3 Mart Perşembe:20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
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ziraat türkiye kupası, eşleşme, çeyrek final, futbol, maç, kanal

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

10:07 17.02.2022
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
1 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
11 Şubat, 15:01
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