'Mini ev ofis'ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirebilir

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Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti. Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, "Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık" dedi.