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'Mini ev ofis'ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirebilir
'Mini ev ofis'ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirebilir
Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, Kovid-19 salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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фото, hollanda, ev, ofis, uzaktan çalışma

'Mini ev ofis'ler iş dünyasında çalışma düzenini değiştirebilir

14:38 18.02.2022
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Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, Kovid-19 salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı ihtiyacına cevap veriyor.
© AA

Hollandalı mimarlar Cosmas Bronsgeest ve Bart Berkhout'un tasarladığı mini ev ofisler, ofis düzenini ve sessizliğini ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.

Mimar Bronsgeest, tasarımlarının iş dünyasında çalışma düzenini köklü şekilde değiştireceğini belirtti.

Hollandalı mimarlar Cosmas Bronsgeest ve Bart Berkhout&#x27;un tasarladığı mini ev ofisler, ofis düzenini ve sessizliğini ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.Mimar Bronsgeest, tasarımlarının iş dünyasında çalışma düzenini köklü şekilde değiştireceğini belirtti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Hollandalı mimarlar Cosmas Bronsgeest ve Bart Berkhout'un tasarladığı mini ev ofisler, ofis düzenini ve sessizliğini ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.

Mimar Bronsgeest, tasarımlarının iş dünyasında çalışma düzenini köklü şekilde değiştireceğini belirtti.

© AA

Mini ev ofisler, birçok kişinin evden çalıştığı Kovid-19 salgını döneminde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerine çözüm sunuyor. Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler yatak odasına da dönüşebiliyor.

Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik mini ofisler iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği eve taşıyor.

Mini ev ofisler, birçok kişinin evden çalıştığı Kovid-19 salgını döneminde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerine çözüm sunuyor. Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler yatak odasına da dönüşebiliyor.Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik mini ofisler iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği eve taşıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Mini ev ofisler, birçok kişinin evden çalıştığı Kovid-19 salgını döneminde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerine çözüm sunuyor. Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler yatak odasına da dönüşebiliyor.

Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik mini ofisler iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği eve taşıyor.

© AA

Bronsgeest, evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettiklerini dile getirdi. Mini ofislerin ses yalıtım kalitesine dikkati çeken Bronsgeest, bu sayede daha verimli çalışma imkanı elde edildiğini kaydetti.

Bronsgeest, evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettiklerini dile getirdi. Mini ofislerin ses yalıtım kalitesine dikkati çeken Bronsgeest, bu sayede daha verimli çalışma imkanı elde edildiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Bronsgeest, evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettiklerini dile getirdi. Mini ofislerin ses yalıtım kalitesine dikkati çeken Bronsgeest, bu sayede daha verimli çalışma imkanı elde edildiğini kaydetti.

© AA

Bronsgeest, mini ev ofislerin Avrupa ve ABD'de büyük ilgi gördüğünü aktararak sosyal medyada mini ofisle ilgili paylaşımlarının milyonlarca kez görüntülendiğini söyledi. Avrupa ve Hollanda'nın birçok yerinden sipariş aldıklarına dile getiren Bronsgeest, Almanya'nın Hamburg şehrindeki bir firmanın otoparkına 50 mini ev ofis siparişi verdiğini belirtti.

Bronsgeest, mini ev ofislerin Avrupa ve ABD&#x27;de büyük ilgi gördüğünü aktararak sosyal medyada mini ofisle ilgili paylaşımlarının milyonlarca kez görüntülendiğini söyledi. Avrupa ve Hollanda&#x27;nın birçok yerinden sipariş aldıklarına dile getiren Bronsgeest, Almanya&#x27;nın Hamburg şehrindeki bir firmanın otoparkına 50 mini ev ofis siparişi verdiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Bronsgeest, mini ev ofislerin Avrupa ve ABD'de büyük ilgi gördüğünü aktararak sosyal medyada mini ofisle ilgili paylaşımlarının milyonlarca kez görüntülendiğini söyledi. Avrupa ve Hollanda'nın birçok yerinden sipariş aldıklarına dile getiren Bronsgeest, Almanya'nın Hamburg şehrindeki bir firmanın otoparkına 50 mini ev ofis siparişi verdiğini belirtti.

© AA

Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti. Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, "Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık" dedi.

Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti. Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, &quot;Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti. Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, "Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık" dedi.

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