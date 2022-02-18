https://tr.sputniknews.com/20220218/13-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1053988045.html

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:54+0300

2022-02-18T12:54+0300

2022-02-18T13:01+0300

türkiye

ilaç

ödeme

vedat bilgin

zam

açıklama

eczane

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 4’ü ithal, 9’u imal toplam 13 ilaç için listeye ilave kararı verildiğini açıkladı.Bakan Bilgin, "Biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Çalışma Bakanı, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i hemofili ilacı ve 1’i kanser, 1’i ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/ilacta-euro-kuru-belli-oldu-yuzde-3743-zam-geldi-1053830296.html

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