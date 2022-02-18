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13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-18T13:01+0300
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ilaç
ödeme
vedat bilgin
zam
açıklama
eczane
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 4’ü ithal, 9’u imal toplam 13 ilaç için listeye ilave kararı verildiğini açıkladı.Bakan Bilgin, "Biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Çalışma Bakanı, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i hemofili ilacı ve 1’i kanser, 1’i ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ilacta-euro-kuru-belli-oldu-yuzde-3743-zam-geldi-1053830296.html
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ilaç, ödeme, vedat bilgin, zam, açıklama, eczane, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

12:54 18.02.2022 (güncellendi: 13:01 18.02.2022)
© AP Photo / Rick Bowmerİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Rick Bowmer
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 4’ü ithal, 9’u imal toplam 13 ilaç için listeye ilave kararı verildiğini açıkladı.
Bakan Bilgin, "Biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Çalışma Bakanı, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.
13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i hemofili ilacı ve 1’i kanser, 1’i ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.
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