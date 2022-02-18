https://tr.sputniknews.com/20220218/2021in-en-populer-kedi-ve-kopek-isimleri-aciklandi-1053992109.html

2021’in en popüler kedi ve köpek isimleri açıklandı

2021’in en popüler kedi ve köpek isimleri açıklandı

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu’nun son verileri Türkiye'de 1,2 milyon köpek, 4,1 milyon kedi bulunduğunu gösterdi. Türkiye’de köpeklerde en çok... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T14:00+0300

2022-02-18T14:00+0300

2022-02-18T14:01+0300

yaşam

kedi

köpek

isim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044874404_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a4889c4282c62d0421d74eb07d0685dc.jpg

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu’nun (FEDIAF) verilerine göre, Türkiye’de 1,2 milyon köpek ve 4,1 milyon kedi bulunuyor. Türkiye'de yaşayanların yüzde 5'inin en az bir kere köpek, yüzde 13'ünün ise kedi sahiplendiği belirtildi. Similarweb verilerine göre aylık ortalama 1,5 milyon ziyaretçisiyle petlebi.com'un kedi ve köpek maması satışı istatistiklerini sunduğu raporunda, Türkiye’de 10 büyük şehirde ırklara göre yavru ve yetişkin kedi ve köpek sahipliği oranları, kedi ve köpek ırk boyları, en popüler kedi ve köpek isimleri, kedi maması, köpek maması, oyuncak ve ödül maması alımı verilerinden hareketle evcil hayvanlarını en çok şımartan iller gibi istatistiklere yer verildi.Buna göre, köpek ırk boylarına bakıldığında Türkiye geneli köpek ırkları ortalamasının yüzde 52 küçük ırk, yüzde 29 orta ırk, yüzde 19 büyük ırklardan oluştuğu görüldü. Ayrıca 10 il içinde en çok küçük ırkın Mersin’de, en çok orta ırkın Adana’da, en çok büyük ırkın ise Balıkesir’de olduğu tespit edildi.Kedi ve köpek maması satışlarından derlenen verilerde, Yorkshire Terrier ve Chihuahua ırklarında yetişkin köpek oranının yüksek olduğunu, buna karşılık Cocker ya da Shih Tzu gibi köpek ırklarının yavrularının çoğunluğu oluşturduğu belirlendi. Türkiye’deki İran ve British ırkı kedilerin çoğunluğunu ise yüzde 70’in üzerindeki oranlarla yetişkin kediler oluşturuyor. 'Tarçın, Hera ve Şila'petlebi.com’a 2021’de kaydedilen evcil hayvanlarda en çok kullanılan isimler, geçtiğimiz yılın favori kedi ve köpek isimlerini de gösterdi. Köpek isimlerinde Tarçın, Hera ve Şila ilk üçü paylaşırken, Ares, Pablo, Maya, Paşa gibi isimler de tercih edildi. Mia, Pamuk, Duman, Tarçın ve Badem ise en popüler kedi isimleri oldu.Köpeklerini en çok Mersinliler şımartıyorÖdül maması satışlarının kuru mama satışına oranından ve oyuncak siparişlerinden elde edilen değerlere göre Türkiye’de 100 kuru kedi maması satışına oranla ortalama kedi ödülü satış oranı 39,58 olurken, 100 kuru köpek maması satışına oranla ortalama köpek ödülü satış oranı ise 49,78 olarak kaydedildi. Öte yandan 10 ilde her 100 kuru kedi maması satışına oranla ortalama kedi oyuncağı satış oranı 14,46 olarak bulunurken, 100 kuru köpek maması satışına oranla köpek oyuncağı satış oranı 49,78 oldu. Bu hesaplamalara göre köpeklerini en çok şımartan şehir Mersin olurken, kedilerini en çok şımartan şehir Bursa olarak kaydedildi. Ayrıca ortalama veriler evcil hayvan sahiplerinin köpeklerini, kedilere kıyasla daha çok şımarttığını gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, köpek, isim