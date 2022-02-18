https://tr.sputniknews.com/20220218/25-yasindaki-bebegine-siddet-uygulayan-anne-ve-erkek-arkadasi-tutuklandi-1053978438.html

2.5 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

2.5 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:35+0300

2022-02-18T09:35+0300

2022-02-18T09:35+0300

türkiye

bebek

van

ipekyolu

emniyet

kadın

şiddet

anne

erkek arkadaş

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd805be644bed3a61c992cdd44419648.jpg

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'çocuğa fiziki şiddet' uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2.5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır.Çocuğun annesi ‘Aile Yükümlülüğünün İhlali' suçundan, annenin erkek arkadaşı da ‘Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edilmiştir” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/19-gunluk-bebegini-oldurdugu-iddia-edilen-kadin-tutuklandi-1053932453.html

türkiye

bebek

van

ipekyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bebek, van, ipekyolu, emniyet, kadın, şiddet, anne, erkek arkadaş, tutuklama