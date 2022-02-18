https://tr.sputniknews.com/20220218/abdde-dolapta-5-yil-kalan-hamburger-bozulmamis-sekilde-bulundu-1054005598.html

ABD'de dolapta 5 yıl kalan hamburger bozulmamış şekilde bulundu

ABD'de dolapta 5 yıl kalan hamburger bozulmamış şekilde bulundu

ABD'de bir kadın, 5 yıldır dolabında duran hamburgerini ilk aldığı günle hemen hemen aynı ve bozulmamış bir şekilde buldu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:01+0300

2022-02-18T18:01+0300

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Indy 100 sitesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington DC'de ikamet eden Megan Condry, ilk başta isteyerek sakladığı McDonald's hamburgerini 5 yıl boyunca dolabında unuttu.Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" söyledi. Diğer yandan, hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry, "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim" dedi.McDonald's'tan açıklama: Ortamda neme ihtiyaç varMcDonald's konuyla ilgili yayınladığı, "McDonald's hamburgerlerinin bozulmadığı efsanesine yanıt" başlıklı blog yazısında, "Uygun ortamda hamburgerlerimiz de diğer yiyecekler gibi bozulabilir ancak bunun için ortamda neme ihtiyaç var" ifadesine yer verdi.Şirketten yapılan açıklamada, "Hamburgerin kendisinde veya çevrede yeterli miktarda nem olmadan bakteri ve küf üremeyebilir ve bu nedenle bozulma ihtimali düşüktür. Bozulmanın yiyeceğin içerisindeki kimyasallar veya besin değerinin düşük olmasıyla ilgisi yoktur. Bu, tutulduğu koşullarla ilgilidir" ifadesi kullanıldı.

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