https://tr.sputniknews.com/20220218/acil-tip-teknisyeni-koronavirusten-oldu-1053981131.html
Acil tıp teknisyeni, koronavirüsten öldü
Acil tıp teknisyeni, koronavirüsten öldü
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:35+0300
2022-02-18T10:35+0300
2022-02-18T10:35+0300
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Giresun'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde toprağa verildi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220218/trabzonsporda-2-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1053978553.html
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Acil tıp teknisyeni, koronavirüsten öldü
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Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.
Giresun'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde toprağa verildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.