https://tr.sputniknews.com/20220218/acil-tip-teknisyeni-koronavirusten-oldu-1053981131.html

Acil tıp teknisyeni, koronavirüsten öldü

Acil tıp teknisyeni, koronavirüsten öldü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:35+0300

2022-02-18T10:35+0300

2022-02-18T10:35+0300

koronavirüs

koronavirüs

korona

koronavirüs tedbirleri

giresun

acil servis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053981062_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_cfa2ccebcc0549ef408437bd565a7052.jpg

Giresun'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde toprağa verildi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220218/trabzonsporda-2-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1053978553.html

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, korona, koronavirüs tedbirleri , giresun, acil servis