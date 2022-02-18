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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/agit-donbass-temas-grubu-toplantisi-yarin-sabah-yapilacak-1054014585.html
AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak
AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass Temas Grubu Temsilcisi Mikko Kinnunen, Donbass tarafları arasındaki olağanüstü toplantının 19 Şubat... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
agit
donbass
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
mikko kinnunen
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Kinnunen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü Temas Grubu’nun bu akşam çağırdığım olağanüstü toplantı yarın sabah yapılacak. Donbass ve cephe hattındaki güvenlik durumu çok endişe verici” diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-donbassi-kurtarma-emri-yok-1054013342.html
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agit, donbass, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mikko kinnunen

AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak

22:54 18.02.2022
© Fotoğraf : AGİTAGİT
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : AGİT
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Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass Temas Grubu Temsilcisi Mikko Kinnunen, Donbass tarafları arasındaki olağanüstü toplantının 19 Şubat sabahı yapılacağını, bölgedeki güvenlik durumunun çok endişe verici olduğunu belirtti.
Kinnunen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü Temas Grubu’nun bu akşam çağırdığım olağanüstü toplantı yarın sabah yapılacak. Donbass ve cephe hattındaki güvenlik durumu çok endişe verici” diye yazdı.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Donbass’ı kurtarma emri yok
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