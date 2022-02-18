https://tr.sputniknews.com/20220218/agit-donbass-temas-grubu-toplantisi-yarin-sabah-yapilacak-1054014585.html
AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak
AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass Temas Grubu Temsilcisi Mikko Kinnunen, Donbass tarafları arasındaki olağanüstü toplantının 19 Şubat... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T22:54+0300
2022-02-18T22:54+0300
2022-02-18T22:53+0300
ukrayna krizi
agit
donbass
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
mikko kinnunen
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Kinnunen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü Temas Grubu’nun bu akşam çağırdığım olağanüstü toplantı yarın sabah yapılacak. Donbass ve cephe hattındaki güvenlik durumu çok endişe verici” diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-donbassi-kurtarma-emri-yok-1054013342.html
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agit, donbass, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mikko kinnunen
AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak
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Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass Temas Grubu Temsilcisi Mikko Kinnunen, Donbass tarafları arasındaki olağanüstü toplantının 19 Şubat sabahı yapılacağını, bölgedeki güvenlik durumunun çok endişe verici olduğunu belirtti.
Kinnunen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü Temas Grubu’nun bu akşam çağırdığım olağanüstü toplantı yarın sabah yapılacak. Donbass ve cephe hattındaki güvenlik durumu çok endişe verici” diye yazdı.