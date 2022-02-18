https://tr.sputniknews.com/20220218/agit-donbass-temas-grubu-toplantisi-yarin-sabah-yapilacak-1054014585.html

AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak

AGİT: Donbass Temas Grubu toplantısı yarın sabah yapılacak

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass Temas Grubu Temsilcisi Mikko Kinnunen, Donbass tarafları arasındaki olağanüstü toplantının 19 Şubat... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T22:54+0300

2022-02-18T22:54+0300

2022-02-18T22:53+0300

ukrayna krizi

agit

donbass

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

mikko kinnunen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042930968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123b59c50f4214656153a3e01706a63.jpg

Kinnunen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üçlü Temas Grubu’nun bu akşam çağırdığım olağanüstü toplantı yarın sabah yapılacak. Donbass ve cephe hattındaki güvenlik durumu çok endişe verici” diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-donbassi-kurtarma-emri-yok-1054013342.html

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

agit, donbass, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mikko kinnunen