https://tr.sputniknews.com/20220218/ahmet-hakan-bu-toplum-bunu-kaldiramaz-tarkan-1053976596.html

Ahmet Hakan: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan

Ahmet Hakan: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” şarkısının akıllara Melih Gökçek’i getirdiğini söyledi ve “Bu toplum bunu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T08:18+0300

2022-02-18T08:18+0300

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türkiye

tarkan

ahmet hakan

geççek

şarkı

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Hakan, bugünkü köşe yazısında Tarkan’ın dün akşam görücüye çıkan ve milyonlarca kez izlenen Geççek şarkısı hakkında şunları yazdı:Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.Tarkan'ın şarkısıTarkan’ın merakle beklenen 'Geççek' şarkısı dün akşam müzikseverlerle buluştu. Şarkının 4 dakikalık klibinde, pandemi sonrası değişen sosyal yaşamdan kesitler ve problemler yer aldı.Son albümünü 2017 yılında yayımlayan Tarkan'ın şarkısı, sözleri dolayısıyla sosyal medyada viral oldu.

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tarkan, ahmet hakan, geççek, şarkı