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https://tr.sputniknews.com/20220218/ahmet-hakan-bu-toplum-bunu-kaldiramaz-tarkan-1053976596.html
Ahmet Hakan: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan
Ahmet Hakan: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” şarkısının akıllara Melih Gökçek’i getirdiğini söyledi ve “Bu toplum bunu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tarkan
ahmet hakan
geççek
şarkı
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Hakan, bugünkü köşe yazısında Tarkan’ın dün akşam görücüye çıkan ve milyonlarca kez izlenen Geççek şarkısı hakkında şunları yazdı:Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.Tarkan'ın şarkısıTarkan’ın merakle beklenen 'Geççek' şarkısı dün akşam müzikseverlerle buluştu. Şarkının 4 dakikalık klibinde, pandemi sonrası değişen sosyal yaşamdan kesitler ve problemler yer aldı.Son albümünü 2017 yılında yayımlayan Tarkan'ın şarkısı, sözleri dolayısıyla sosyal medyada viral oldu.
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tarkan, ahmet hakan, geççek, şarkı

Ahmet Hakan: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan

08:18 18.02.2022
Tarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” şarkısının akıllara Melih Gökçek’i getirdiğini söyledi ve “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.
Hakan, bugünkü köşe yazısında Tarkan’ın dün akşam görücüye çıkan ve milyonlarca kez izlenen Geççek şarkısı hakkında şunları yazdı:
Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.

Tarkan'ın şarkısı

Tarkan’ın merakle beklenen 'Geççek' şarkısı dün akşam müzikseverlerle buluştu. Şarkının 4 dakikalık klibinde, pandemi sonrası değişen sosyal yaşamdan kesitler ve problemler yer aldı.
Son albümünü 2017 yılında yayımlayan Tarkan'ın şarkısı, sözleri dolayısıyla sosyal medyada viral oldu.
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