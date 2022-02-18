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Anaokulunda şüpheli ölüm: Yemek yedikten sonra uykuya dalan çocuk hayatını kaybetti
Anaokulunda şüpheli ölüm: Yemek yedikten sonra uykuya dalan çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir anaokulunda, yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:22+0300
2022-02-18T10:22+0300
türkiye
anaokulu
yemek
çocuk
bebek
kreş
ölüm
şişli
istanbul
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15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan özel bir anaokulunda meydana gelen olayda, Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge’yi her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge’yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Bilge A.’nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/25-yasindaki-bebegine-siddet-uygulayan-anne-ve-erkek-arkadasi-tutuklandi-1053978438.html
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anaokulu, yemek, çocuk, bebek, kreş, ölüm, şişli, istanbul

Anaokulunda şüpheli ölüm: Yemek yedikten sonra uykuya dalan çocuk hayatını kaybetti

10:22 18.02.2022
© DHAAnaokulunda şüpheli ölüm: Yemek yedikten sonra uykuya dalan çocuk hayatını kaybetti
Anaokulunda şüpheli ölüm: Yemek yedikten sonra uykuya dalan çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir anaokulunda, yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan özel bir anaokulunda meydana gelen olayda, Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge’yi her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.
İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge’yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bilge A.’nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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