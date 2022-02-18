https://tr.sputniknews.com/20220218/ankara-merkezli-45-ilde-feto-operasyonu-114-gozalti-1053977390.html
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı FETÖ soruşturmasında, 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:19+0300
2022-02-18T09:19+0300
2022-02-18T09:19+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
mahrem imam
ankara
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışan 99 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamının 'mahrem imam' olduğu belirlendi. Yine yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem imam' tespit edildi.Toplam 114 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde bu günden itibaren gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/ankara-emniyeti-feto-operasyonlarinda-gecen-yil-4-bin-724-supheliyi-gozaltina-aldi-1053966083.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), mahrem imam, ankara
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı FETÖ soruşturmasında, 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışan 99 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamının 'mahrem imam' olduğu belirlendi. Yine yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem imam' tespit edildi.
Toplam 114 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde bu günden itibaren gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.