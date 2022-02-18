https://tr.sputniknews.com/20220218/arastirma-omicronun-alt-varyanti-ciddi-hastaliklara-neden-oluyor-1054010204.html

Araştırma: Omicron’un alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor

Araştırma: Omicron’un alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor

Koronavirüsün Omicron varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T19:55+0300

2022-02-18T19:55+0300

2022-02-18T19:57+0300

koronavirüs

omicron

varyant

koronavirüs

japonya

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Japonya’da, Omicron varyantının tespit edilen alt varyantı BA.2 ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada, virüs varyantının bir alt türü olan BA.2’nin, diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.Koronavirüs ile mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın, Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.BA.2’nin Omicron gibi, aşıların yarattığı bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı vurgulanan araştırmada, güçlendirici koronavirüs aşısı dozunun hastalığı yüzde 74’e kadar engellediğinin altı çizildi.Alt varyantın ayrıca, şu anda Omicron'a karşı kullanılan monoklonal antikor olan sotrovimab da dahil olmak üzere bazı tedavilere dirençli olduğu bildirildi.Araştırma ile ilgili konuşan Ohio'daki Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, "Bu, BA.1'den (Omicron) daha kötü bir virüs olabilir, daha çok bulaşabilir ve daha kötü hastalığa neden olabilir" diye konuştu.BA.2, orijinal Covid'e neden olan virüsle karşılaştırıldığında oldukça mutasyona uğramış, Omicron’dan ise farklı olan düzinelerce gen değişikliğine sahip olduğu bir tür olarak tanımlanıyor.Çalışmayı yürüten Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacı Kei Sato, bu bulguların BA.2'nin bir Omicron türü olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve daha yakından izlenmesi gerektiğini kanıtladığını savundu.Sato, verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi BA.2'ye 'gizli Omicron' deniyor" derken, bunun nedeninin, PCR testlerinde Omicron'un yaptığı gibi bir S-gen hedef hatası olarak görünmemesi olduğunun altını çizildi.BA.2 üzerine yapılan araştırmalar, alt varyantın Omicron'dan yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha bulaşıcı olduğunu ve 74 ülkede tespit edildiğini aktarmıştı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kovid-19'lu Amerikalıların yaklaşık yüzde 4'ünün şu anda BA.2'nin neden olduğu enfeksiyonlara sahip olduğunu tahmin ederken, en az 10 ülkede baskın hale geldiği vurgulandı.Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık epidemiyolojik raporuna göre baskın olan ülkeler Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-koca-omicron-varyanti-kaynakli-artan-vakalarin-dususe-gectigi-gozlemleniyor-1053961209.html

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omicron, varyant, koronavirüs, japonya, dünya sağlık örgütü (dsö)