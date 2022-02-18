https://tr.sputniknews.com/20220218/avrupayi-eunice-firtinasi-vurdu-ingilterede-evden-disari-cikmayin-uyarisi-1053986864.html

Son 30 yılın en şiddetli fırtınalarından Eunice ile mücadele eden İngiltere'de 'Evde kalın' uyarısı

Son 30 yılın en şiddetli fırtınalarından Eunice ile mücadele eden İngiltere'de 'Evde kalın' uyarısı

Avrupa'da önce Dudley sonra da Eunice fırtınaları etkili olurken İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:48+0300

2022-02-18T12:48+0300

2022-02-18T12:57+0300

yaşam

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uyarı

avrupa

rüzgar

eunice fırtınası

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Eunice fırtınası Avrupa'yı etkisi altına alırken İngiltere'de hükümet, konuya dair acil durum toplantısı düzenledi.Fırtınanın hızı hızı 160 kilometreyi bulurken İngiltere Meteoroloji Dairesi, kırmızı uyarıda bulundu.Fırtınanın Bristol ve Cornwall bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.Bununla beraber başkent Londra ve çevresi, hayati tehlike arz eden şiddetli rüzgarlar nedeniyle kırmızı bölge olarak tanımlandı.Uzmanlar, Eunice fırtınasının 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği konusunda uyardı.Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı kırmızı uyarı, İngiltere'nin güney batısı ve güney Galler'in bazı bölgelerini kapsıyor. Uyarıda, vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısı yapılıyor.Ayrıca Eunice'in, İngiltere'yi etkisi altına alan son 30 yılın en kötü fırtınalarından biri olabileceği uyarısı yapıldı.Daha önce Dudley fırtınasında ise binlerce kişi elektriksiz kalmış ve 60'lı yaşlarında bir kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220218/almanyada-etkili-olan-kuvvetli-firtinada-en-az-3-kisi-oldu-1053974384.html

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ingiltere, fırtına, uyarı, avrupa, rüzgar, eunice fırtınası