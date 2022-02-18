https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-karaismailoglu-hamzabeyli-ve-kapikulede-kapasitenin-artirilmasi-konusunda-mutabik-kaldik-1053977834.html

Bakan Karaismailoğlu: Hamzabeyli ve Kapıkule'de kapasitenin artırılması konusunda mutabık kaldık

Bakan Karaismailoğlu: Hamzabeyli ve Kapıkule'de kapasitenin artırılması konusunda mutabık kaldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapısında aşırı derecede yoğunluk var. Bununla ilgili kapasitenin artırılması ve... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:23+0300

2022-02-18T09:23+0300

2022-02-18T09:24+0300

türkiye

bakan

adil karaismailoğlu

açıklama

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sınır

hamzabeyli sınır kapısı

kapıkule sınır kapısı

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Bulgaristan'daki temaslarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Bulgaristan'a gerçekleştirdikleri günübirlik ziyarette Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile çok önemli toplantılar yaptıklarını belirtti.Öncelikli konuların başında Bulgaristan'a geçişte olan kara yolundaki yaşanan sıkıntıları görüştüklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Karaismailoğlu, kapasite, üretim, tüketim ve ihracat arttıkça lojistik hareketin artarak devam ettiğini, kara yollarındaki kapasiteyi artırırken alternatif güzergahların da faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Özellikle deniz ve demir yolunun aktif olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda Bulgar mevkidaşıyla da hemfikir olduklarını anlattı.Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattında da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Çanakkale KöprüsüBakan Karaismailoğlu, Karasu-Varna, İstanbul-Varna Ro-Ro taşımalarının da önemini bizzat Bulgaristan tarafıyla istişare ettiklerini, Varna Ro-Ro hattının hızlıca açılması gerektiğini dile getirdi.Bulgar mevkidaşına Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta açılacağını söylediğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Bulgaristan'la Türkiye'nin ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu aktaran Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki istişarelerin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.Ortak bir bildiri hazırladıklarını ve bildiride amaçları sıraladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bunların artık Bakanlar düzeyinde de takiplerini yapacağız. Yine komşu ülkelerimizde ve güzergahımızdaki bu lojistik koridorlardaki ülkelerle iyi ilişkilerimiz artarak devam edecek çünkü 225 milyar dolar ticaret hacmimizin 500 milyar dolara çıkması için bu lojistik koridorların iyileştirilmesi, kapasitelerinin artırılması çok önemli. O yüzden biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla bütün ekibimizle çalışacağız" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-karaismailoglu-avrasya-tuneli-ekonomiye-81-milyar-lira-katki-sagladi-1053861681.html

türkiye

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hamzabeyli sınır kapısı

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