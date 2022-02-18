https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-koca-onemsiz-gibi-gorunen-sikayetleri-nezle-ile-karistirmayin-test-yaptirin-1053992358.html
Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın
Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:53+0300
2022-02-18T13:53+0300
2022-02-18T13:59+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
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koronavirüs tedbirleri
koronavirüs testi
omicron
65 yaş üstü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk grupları hakkında uyarılarda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/yarasalarda-3-yeni-koronavirus-bulundu-insan-sagligi-icin-risk-olusturabilir-1053934053.html
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüs testi, omicron, 65 yaş üstü
Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın
13:53 18.02.2022 (güncellendi: 13:59 18.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın, test yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk grupları hakkında uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" dedi.