https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-koca-onemsiz-gibi-gorunen-sikayetleri-nezle-ile-karistirmayin-test-yaptirin-1053992358.html

Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın

Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:53+0300

2022-02-18T13:53+0300

2022-02-18T13:59+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

koronavirüs testi

omicron

65 yaş üstü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk grupları hakkında uyarılarda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/yarasalarda-3-yeni-koronavirus-bulundu-insan-sagligi-icin-risk-olusturabilir-1053934053.html

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