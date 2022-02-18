Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-koca-onemsiz-gibi-gorunen-sikayetleri-nezle-ile-karistirmayin-test-yaptirin-1053992358.html
Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın
Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:53+0300
2022-02-18T13:59+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
koronavirüs testi
omicron
65 yaş üstü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk grupları hakkında uyarılarda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/yarasalarda-3-yeni-koronavirus-bulundu-insan-sagligi-icin-risk-olusturabilir-1053934053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüs testi, omicron, 65 yaş üstü

Bakan Koca: Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle ile karıştırmayın, test yaptırın

13:53 18.02.2022 (güncellendi: 13:59 18.02.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
Abone olGoogle news
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın, test yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk grupları hakkında uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" dedi.
yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
YAŞAM
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu: 'İnsan sağlığı için risk oluşturabilir'
Dün, 09:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала