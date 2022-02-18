https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-nebati-vergi-ve-kalkinma-konusunda-g20-uyeleri-gelismekte-olan-ulkelere-destek-vermeli-1053987917.html

Bakan Nebati: Vergi ve kalkınma konusunda G20 üyeleri gelişmekte olan ülkelere destek vermeli

Bakan Nebati: Vergi ve kalkınma konusunda G20 üyeleri gelişmekte olan ülkelere destek vermeli

Bakan Nebati, vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği vermesi ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:52+0300

2022-02-18T12:52+0300

2022-02-18T12:54+0300

g20 maliye bakanları toplantısı

ekonomi

nureddin nebati

vergi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya dönem başkanlığında Cakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı.Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, G20'nin uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemini desteklediklerini söyledi. G20'nin dönüm noktası niteliğindeki bu başarıyla güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtladığını ifade eden Nebati, öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına teşkilatın bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.Nebati, uluslararası vergi konusunda, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukların çözümünde fikir birliğine varmanın çok önemli olduğuna her zaman inandıklarını vurgulayarak G20'nin Kapsayıcı Çerçeve'ye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inandıklarını aktardı.'Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunları da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmalı'İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katilacak-1053910162.html

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g20 maliye bakanları toplantısı, nureddin nebati, vergi