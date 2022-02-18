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Bakan Nebati'den Uykusuz kapağı yorumu: Çok zekice ve komik
Bakan Nebati'den Uykusuz kapağı yorumu: Çok zekice ve komik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, karikatür dergisi Uykusuz’un kendi hakkında hazırladığı bir kapağı “çok zekice ve komik bulduğunu” söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T07:55+0300
2022-02-18T07:55+0300
politika
nureddin nebati
uykusuz
karikatür
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Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Nebati ile yaptığı sohbeti anlattı. Yazının ilgili kısmı şöyle:Hazine ve Maliye Bakanı’nın politikalarını destekleyenler de eleştirenler de olabilir. Herkese saygım var. Bakan Nureddin Nebati ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde altın standlarının önünde sohbet ettik. “Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için müşteri arıyorum” diyerek, benim meraklı sorularım üzerine düzenlemeyi anlattı. Sonra da bombayı patlattı. Cebinden telefonu çıkarttı, “Uykusuz” dergisinin kapağını gösterdi ve başladı gülmeye, tabii biz de...Kendisi ile ilgili karikatürlere kızmıyor, aksine bol bol gülüyor. Hatta bazılarını telefonunda saklıyor. Gösterdiği karikatürler için “Çok zekice ve komik” dedi. “Hakaret olmadığı sürece sorun yok, bunlar hayatın hoş yanları” diye ekledi. Yeni yıl gecesi ise eşi ve çocuklarıyla kendisi hakkında esprili videoları izleyip bol bol gülmüşler. Bu hoşgörü ve espri anlayışı karşısında “Bravo Nureddin Nebati”...
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nureddin nebati, uykusuz, karikatür

Bakan Nebati'den Uykusuz kapağı yorumu: Çok zekice ve komik

07:55 18.02.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, karikatür dergisi Uykusuz’un kendi hakkında hazırladığı bir kapağı “çok zekice ve komik bulduğunu” söyledi.
Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Nebati ile yaptığı sohbeti anlattı. Yazının ilgili kısmı şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanı’nın politikalarını destekleyenler de eleştirenler de olabilir. Herkese saygım var. Bakan Nureddin Nebati ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde altın standlarının önünde sohbet ettik. “Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için müşteri arıyorum” diyerek, benim meraklı sorularım üzerine düzenlemeyi anlattı. Sonra da bombayı patlattı. Cebinden telefonu çıkarttı, “Uykusuz” dergisinin kapağını gösterdi ve başladı gülmeye, tabii biz de...
Kendisi ile ilgili karikatürlere kızmıyor, aksine bol bol gülüyor. Hatta bazılarını telefonunda saklıyor. Gösterdiği karikatürler için “Çok zekice ve komik” dedi. “Hakaret olmadığı sürece sorun yok, bunlar hayatın hoş yanları” diye ekledi. Yeni yıl gecesi ise eşi ve çocuklarıyla kendisi hakkında esprili videoları izleyip bol bol gülmüşler. Bu hoşgörü ve espri anlayışı karşısında “Bravo Nureddin Nebati”...
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