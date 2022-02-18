Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-pakdemirli-6iniz-da-66niz-da-topunuz-da-bir-araya-gelseniz-sizi-sandiga-gomecegiz-1054010856.html
Bakan Pakdemirli: 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz
Bakan Pakdemirli: 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bunlara '5 benzemez' diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6'ınız da... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:09+0300
2022-02-18T20:09+0300
politika
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052714712_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b0e1cf22d23b8c95bb6813d003f2f94.jpg
Bakan Pakdemirli, Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki ihracat yapan bir alabalık firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile parti binasında görüşen Pakdemirli, burada partililerle bir araya geldi.AK Parti teşkilatının siyasi tarihin en büyük teşkilatlarından biri olduğunu tahmin ettiğini anlatan Pakdemirli, "Tahmin ediyorum Çin'den sonra da en çok üyeye sahip olan parti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız siyasi dehasıyla çok farklı birliktelik meydana getirdi. Türkiye siyasi tarihinin ister istemez bir kültürü oluştu. Cumhurbaşkanımızla beraber siyasetin rengi ve çıtası da değişti. Bundan sonra her kim siyaset yapacak, iktidara talip olursa olsun o ister istemez mutlaka ve mutlaka gelecek, AK Parti’nin yaptıklarının üstüne mutlaka koymaya çalışacak." dedi.Kendileri dışındaki partilerde, Cumhur İttifakı'nın dışında motivasyon olmadığını belirten Pakdemirli, "Ne vatandaşa gideyim, ineyim bir merhaba yapayım var. Bunlar bizde rahatlık yaratmamalı. Bunlar bizde rahatlık yaratmanın ötesinde bizim henüz ulaşamadığımız ve oy alamadığımız insanlara kendimize anlatmamız lazım. Siyaseti yapmamızın ana sebeplerimizden bir tanesi ülkemiz daha iyi bir yere gelsin. Evlatlarımız daha iyi bir ülkede yaşasın. 21. yüzyılda Türkiye dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alsın ve daha istikrarlı olsun diye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan 100 yıl sonra da konuşulacak bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli'Türkiye'nin birçok alanda yükselen bir profil izlediğine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:"Deniz dalgalı diye biz ve teşkilatımızın tekneyi, gemiyi terk etme şansı yok. Biz gideceğiz anlatacağız. 2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli seçimdir. O yüzden bundan sonra vatandaşımız, Türkiye bölgesinde daha istikrarlı ve bölgesinde yükselen bir ülke olup bölgesel bir güç haline mi gelecek, yoksa aynı eski Türkiye’deki gibi diğer ülkelerin istediği gibi cirit attığı, istediği şekilde ülkeyi parmağıyla oynattığı ülke olma yoluna mı gidecek? Hakikaten bir yol ayrımına girdik. Bizim ve teşkilatlarımızın sıkı duruyor olması lazım. Bizim vatandaşımız gerçekten çok dirayetli ve ferasetli. Doğru anlatılsa gerçekten Cumhur İttifakı'nın etrafında ben eminim tüm Türkiye’yi toplamak mümkün." ​​​​​​​Pakdemirli, Türkiye’nin artık kendiyle gurur duyan ve kendiyle barışık bir ülke olduğunu belirterek, "Artık kimse bize gol atamıyor. Bunu hem futbolda hem de mecazi anlamda diğer konularda söylüyorum. Niye, en iddialı projelere imza atıyoruz. Biz çalışıyoruz, çabalıyoruz ve gayret içerisindeyiz. Hamdolsun başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Siyaset sevdiğin insanla yapılır, herkesle yapılmaz. Zaman zaman farklı partilerde siyaset yapan arkadaşları görüyoruz. Ama siyaset peşinde koşacağın bir lider var ise yapılır. Bu lider yoksa yapılmaz. Allah’a şükür bizimde başımızda Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." ifadelerini kullandı.Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220213/guclendirilmis-parlamenter-sistem-toplantisi-5-saat-surdu--1053783802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052714712_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc76735ee20234acb01957acdf344123.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Pakdemirli: 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz

20:09 18.02.2022
© İHA / HASAN YİĞENTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA / HASAN YİĞEN
Abone olGoogle news
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bunlara '5 benzemez' diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz." dedi.
Bakan Pakdemirli, Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki ihracat yapan bir alabalık firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile parti binasında görüşen Pakdemirli, burada partililerle bir araya geldi.
AK Parti teşkilatının siyasi tarihin en büyük teşkilatlarından biri olduğunu tahmin ettiğini anlatan Pakdemirli, "Tahmin ediyorum Çin'den sonra da en çok üyeye sahip olan parti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız siyasi dehasıyla çok farklı birliktelik meydana getirdi. Türkiye siyasi tarihinin ister istemez bir kültürü oluştu. Cumhurbaşkanımızla beraber siyasetin rengi ve çıtası da değişti. Bundan sonra her kim siyaset yapacak, iktidara talip olursa olsun o ister istemez mutlaka ve mutlaka gelecek, AK Parti’nin yaptıklarının üstüne mutlaka koymaya çalışacak." dedi.
Kendileri dışındaki partilerde, Cumhur İttifakı'nın dışında motivasyon olmadığını belirten Pakdemirli, "Ne vatandaşa gideyim, ineyim bir merhaba yapayım var. Bunlar bizde rahatlık yaratmamalı. Bunlar bizde rahatlık yaratmanın ötesinde bizim henüz ulaşamadığımız ve oy alamadığımız insanlara kendimize anlatmamız lazım. Siyaseti yapmamızın ana sebeplerimizden bir tanesi ülkemiz daha iyi bir yere gelsin. Evlatlarımız daha iyi bir ülkede yaşasın. 21. yüzyılda Türkiye dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alsın ve daha istikrarlı olsun diye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan 100 yıl sonra da konuşulacak bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"O anlamda bizim en büyük övünç kaynağımız şu olacak; biz de diyeceğiz ki 'Bütün bunlar olurken biz de oradaydık ve biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşlarıydık.' diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi hizmet vermezse yarın vatandaşın yüzüne bakma imkanımız yok. Türkiye hakikaten her alanda ve hizmet alanında da felaketlerde yaraların sarılması anlamında çok farklı ve önemli noktaya gelmiştir."

'2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli'

Türkiye'nin birçok alanda yükselen bir profil izlediğine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Deniz dalgalı diye biz ve teşkilatımızın tekneyi, gemiyi terk etme şansı yok. Biz gideceğiz anlatacağız. 2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli seçimdir. O yüzden bundan sonra vatandaşımız, Türkiye bölgesinde daha istikrarlı ve bölgesinde yükselen bir ülke olup bölgesel bir güç haline mi gelecek, yoksa aynı eski Türkiye’deki gibi diğer ülkelerin istediği gibi cirit attığı, istediği şekilde ülkeyi parmağıyla oynattığı ülke olma yoluna mı gidecek? Hakikaten bir yol ayrımına girdik. Bizim ve teşkilatlarımızın sıkı duruyor olması lazım. Bizim vatandaşımız gerçekten çok dirayetli ve ferasetli. Doğru anlatılsa gerçekten Cumhur İttifakı'nın etrafında ben eminim tüm Türkiye’yi toplamak mümkün." ​​​​​​​
Pakdemirli, Türkiye’nin artık kendiyle gurur duyan ve kendiyle barışık bir ülke olduğunu belirterek, "Artık kimse bize gol atamıyor. Bunu hem futbolda hem de mecazi anlamda diğer konularda söylüyorum. Niye, en iddialı projelere imza atıyoruz. Biz çalışıyoruz, çabalıyoruz ve gayret içerisindeyiz. Hamdolsun başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Siyaset sevdiğin insanla yapılır, herkesle yapılmaz. Zaman zaman farklı partilerde siyaset yapan arkadaşları görüyoruz. Ama siyaset peşinde koşacağın bir lider var ise yapılır. Bu lider yoksa yapılmaz. Allah’a şükür bizimde başımızda Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bunlara '5 benzemez' diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz. Bunların Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekten başka işleri yok. Tek projeleri ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz, ondan sonra parlamenter sisteme geçeceğiz.’ Artık Türkiye bir yola girdi ve parlamenter sistem geride kaldı. En büyük projeymiş gibi bunu anlatmanın alemi yok. Millette de karşılığı yok. 5 çayında buluşup dedikodu yapıyorsunuz. Bu ferasetli millet sizi de tarihe gömmesini mutlaka bilecektir."
Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
POLİTİKA
'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısı 5 saat sürdü
13 Şubat, 01:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала