https://tr.sputniknews.com/20220218/bakkaldan-sigara-caldilar-kendilerini-uyaran-kisiye-sana-ne-senin-malin-mi-deyip-devam-ettiler-1053983666.html

Bakkaldan sigara çaldılar, kendilerini uyaran kişiye 'Sana ne, senin malın mı?' deyip devam ettiler

Bakkaldan sigara çaldılar, kendilerini uyaran kişiye 'Sana ne, senin malın mı?' deyip devam ettiler

Bayrampaşa’da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran kişiye pişkin pişkin, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap verdi. Uyarılara aldırış... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T11:51+0300

2022-02-18T11:51+0300

2022-02-18T12:13+0300

hırsızlık

türkiye

bakkal

sigara

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Bayrampaşa’da iddiaya göre, daha önce keşif yaptıkları bakkalın önüne otomobilleri ile gelen şüpheliler bakkalı soymak için işe koyuldu. İçlerinden birisi dükkan önünde bulunan kameraların açısını değiştirirken bir diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı.Uzun uğraşlar sonucu dükkana giren şüpheliler önce dükkanda bulunan alarm sistemini etkisiz hale getirdi, daha sonra da tezgahın arkasında bulunan sigara kasasına yöneldi. Sigaraları tek tek almakla uğraşmak istemeyen hırsız tezgahını tamamını sökerek araca yükledi.Bakkalı soyup soğana çeviren hırsızlar, araca yükledikleri sırada yere dökülen sigaraları toplamaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden bir kişi o anları hem telefonuna çekti, hem de hırsızları uyarmaya çalıştı. Uyarı üzerine pişkin hırsızın, "Sana ne, senin malın mı?" diye cevap vermesi şaşkına çevirdi. Dükkanında alarm sisteminden uyarı alan bakkal sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.‘Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar, sigaraları rafıyla birlikte’İşyeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi, iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var, diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında" dedi.Bayrampaşa’da hırsızların bakkalı soyup soğana çevirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların dükkan önüne otomobil ile yanaştıkları daha sonra içlerinden birinin bakkal önünde bulunan güvenlik kameralarının açsını değiştirdiği ve hırsızların kapıyı açarak sigara kasalarını kucaklayarak götürdükleri görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220217/hirsizlik-yaptigi-magazaya-gelip-is-yeri-sahibinin-elini-opmek-istedi-1053945200.html

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hırsızlık, bakkal, sigara