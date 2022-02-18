https://tr.sputniknews.com/20220218/bati-medyasi-rus-s-500-sistemi-f-22-ve-f-35-ucaklarini-yakit-iletisim-ve-navigasyonsuz-birakabilir-1053972435.html

Batı medyası: Rus S-500 sistemi F-22 ve F-35 uçaklarını yakıt, iletişim ve navigasyonsuz bırakabilir

Batı medyası: Rus S-500 sistemi F-22 ve F-35 uçaklarını yakıt, iletişim ve navigasyonsuz bırakabilir

ABD konumlu Military Watch, Rus S-500 Prometei hava savunma füze sisteminin, ABD’nin ‘hayalet’ uçakları F-22 ve F-35’i yakıtsız, iletişimsiz ve navigasyonsuz... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T01:58+0300

2022-02-18T01:58+0300

2022-02-18T01:58+0300

savunma

rusya

f-35

s-500

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Military Watch’un yazısında, “S-500, navigasyon uydularını ve yakıt ikmal uçaklarını vurarak hayalet uçaklarının etkinliğini azaltabilir” ifadesine yer verildi.F-22 ve F-35’in menzilinin, önceki nesil avcı uçaklarına göre çok daha kısa olduğundan, hayalet uçaklarının havada ikmale çok bağımlı olduğunun altı çizilirken, “Yakıt uçakları, 600 kilometre mesafede S-500’lerin saldırısı karşısında savunmasız olduğu için bu, oyun kurallarını değiştirebilir” dendi.S-500’ün, geliştiricilerin ilan ettiği gibi uzay uydularını vurma yeteneği ve ABD hayalet uçaklarının navigasyon ve iletişiminin uydulara bağımlı olması da hayalet uçaklarının etkinliğini azaltabilir.

https://tr.sputniknews.com/20220106/putin-s-400-ve-s-500-ureticisi-almaz-anteyin-bas-tasarimci-sozin-ile-gorustu-1052450014.html

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rusya, f-35, s-500