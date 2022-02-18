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https://tr.sputniknews.com/20220218/berlinde-bilet-gorevlileri-kadinin-parmagini-kirdi-1054014019.html
Berlin'de bilet görevlileri kadının parmağını kırdı
Berlin'de bilet görevlileri kadının parmağını kırdı
Almanya’nın başkenti Berlin’in Toplu Taşıma İşletmesi (BVG), son zamanlarda reklam kampanyalarıyla imaj düzeltme çalışmaları yapsa da, çalışanlarla yolcular... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T22:23+0300
2022-02-18T22:23+0300
dünya
almanya
berlin
toplu taşıma
berlin toplu taşıma şirketi (bvg)
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BVG bilet kontrol görevlileri, genç bir kadının parmağını kırınca, yeniden eleştirilerin odağı haline geldi. Parmağı kırılan 31 yaşındaki Juju Kim adlı kadın yaşadıklarını ve BVG çalışanlarının saldırgan tutumlarını sosyal medya hesabında paylaştı.İsveç'in başkenti Stockholm'den Berlin'e 2 yıl önce taşınan Kim, paylaştığı videoda yoga dersinden evine dönerken bindiği tramvayda BVG çalışanları tarafından saldırıya uğradığını ve parmağının kırıldığını ifade etti. Kim’in sosyal medyada paylaşılan saldırı anına ait videoda, kurtulmaya çalışırken görevlilerden birinin Kim'in parmaklarını bükerek orta parmağının kırılmasına neden olduğu görüldü.Hastaneye kaldırılan Kim, parmağını kıran BVG çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken, yaklaşık 2 ay mesleğini icra edemeyeceği hatta bir daha yoga öğretmenliği yapıp yapamayacağının bilinmediği açıklandı.'Başından beri çok agresiflerdi'Kim yaptığı açıklamada, “BVG uygulamasında dijital seyahat biletimi etkinleştirmeye çalışıyordum. Uygulamayı akıllı telefonumda açtığımda, bileti dijital olarak doğrulatamadan önce program birkaç kez dondu. Bu süre zarfında da, iki BVG bilet denetçisi tramvaya bindi. Geçerli biletimi gösterdim, ancak görevlilerden biri bana çok geç olduğunu söyleyerek aşağı inmemi istedi. Frankfurter Tor durağında tramvaydan inince kollarımdan tuttular. Tam olarak ne dediklerini hatırlayamıyorum ama bana bağırdılar ve beni itip kaktılar. Başından beri çok agresiftiler” dedi.'Çünkü Seni Seviyoruz' sloganına karşı 'Çünkü korkuyoruz' tepkisiDaha önce de kontrollerin yasal hakları olmamasına rağmen yolculara fiziksel temaslarda bulunmaları, zaman zaman bilet tartışması yüzünden yolcuları darp etmeleri sıkça eleştiri konusu olmuştu. Medya bu olayın BVG'nin reklam kampanyası "Çünkü Seni Seviyoruz" sloganı ile nasıl bağdaştırılabileceğini sorguladı. Hatta BVG'nin reklam sloganına karşılık bilet denetçilerinin yolculara yönelik ırkçı ve saldırgan saldırılarını afişe eden "Çünkü Korkuyoruz" adında bir Instagram hesabı açıldı.Bilet denetçilerinin, yakaladıkları biletsiz kaçak yolcu başına ekstra prim almaları yolcularla bilet denetçileri arasındaki gerilimi iyice arttırıyor. Daha önce de Almanya’da bir yolcu derneği, BVG'yi imajına zarar vermemesi konusunda uyarmıştı.Polis soruşturması devam ettiği için BVG'nin dava hakkında yorum yapmak istemediği duyuruldu.
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almanya, berlin, toplu taşıma, berlin toplu taşıma şirketi (bvg)

Berlin'de bilet görevlileri kadının parmağını kırdı

22:23 18.02.2022
© AP Photo / Markus SchreiberBerlin
Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya’nın başkenti Berlin’in Toplu Taşıma İşletmesi (BVG), son zamanlarda reklam kampanyalarıyla imaj düzeltme çalışmaları yapsa da, çalışanlarla yolcular arasında sık sık yaşanan tartışmalar ve zaman zaman yolcuların darp edilmesi, şirkete yönelik eleştiriler devam ediyor.
BVG bilet kontrol görevlileri, genç bir kadının parmağını kırınca, yeniden eleştirilerin odağı haline geldi. Parmağı kırılan 31 yaşındaki Juju Kim adlı kadın yaşadıklarını ve BVG çalışanlarının saldırgan tutumlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'den Berlin'e 2 yıl önce taşınan Kim, paylaştığı videoda yoga dersinden evine dönerken bindiği tramvayda BVG çalışanları tarafından saldırıya uğradığını ve parmağının kırıldığını ifade etti. Kim’in sosyal medyada paylaşılan saldırı anına ait videoda, kurtulmaya çalışırken görevlilerden birinin Kim'in parmaklarını bükerek orta parmağının kırılmasına neden olduğu görüldü.
Hastaneye kaldırılan Kim, parmağını kıran BVG çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken, yaklaşık 2 ay mesleğini icra edemeyeceği hatta bir daha yoga öğretmenliği yapıp yapamayacağının bilinmediği açıklandı.

'Başından beri çok agresiflerdi'

Kim yaptığı açıklamada, “BVG uygulamasında dijital seyahat biletimi etkinleştirmeye çalışıyordum. Uygulamayı akıllı telefonumda açtığımda, bileti dijital olarak doğrulatamadan önce program birkaç kez dondu. Bu süre zarfında da, iki BVG bilet denetçisi tramvaya bindi. Geçerli biletimi gösterdim, ancak görevlilerden biri bana çok geç olduğunu söyleyerek aşağı inmemi istedi. Frankfurter Tor durağında tramvaydan inince kollarımdan tuttular. Tam olarak ne dediklerini hatırlayamıyorum ama bana bağırdılar ve beni itip kaktılar. Başından beri çok agresiftiler” dedi.

'Çünkü Seni Seviyoruz' sloganına karşı 'Çünkü korkuyoruz' tepkisi

Daha önce de kontrollerin yasal hakları olmamasına rağmen yolculara fiziksel temaslarda bulunmaları, zaman zaman bilet tartışması yüzünden yolcuları darp etmeleri sıkça eleştiri konusu olmuştu. Medya bu olayın BVG'nin reklam kampanyası "Çünkü Seni Seviyoruz" sloganı ile nasıl bağdaştırılabileceğini sorguladı. Hatta BVG'nin reklam sloganına karşılık bilet denetçilerinin yolculara yönelik ırkçı ve saldırgan saldırılarını afişe eden "Çünkü Korkuyoruz" adında bir Instagram hesabı açıldı.
Bilet denetçilerinin, yakaladıkları biletsiz kaçak yolcu başına ekstra prim almaları yolcularla bilet denetçileri arasındaki gerilimi iyice arttırıyor. Daha önce de Almanya’da bir yolcu derneği, BVG'yi imajına zarar vermemesi konusunda uyarmıştı.
Polis soruşturması devam ettiği için BVG'nin dava hakkında yorum yapmak istemediği duyuruldu.
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