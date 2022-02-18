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BM'den 'ses kirliliği' raporu: Listede Tokat da var
BM'den 'ses kirliliği' raporu: Listede Tokat da var
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, dünya genelindeki ses kirliliğine ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, büyükşehirlerdeki gürültü her yıl binlerce erken... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:32+0300
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gürültü kirliliği
yaşam
tokat
new york
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) raporunda, “Çevreden gelen rahatsız edici sesler, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına sebep oluyor. Her yıl gürültüye maruz kalan binlerce kişi erken hayatını kaybediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda, metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi.En gürültülü şehir 'Dakka'İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka oldu.Onu Hindistan'ın Moradabad kenti ve Pakistan'ın başkenti İslamabad izledi.ABD'nin New York kenti de 95 desibelle gürültülü şehirler arasına girdi.Türkiye'den bir şehir listedeListede Türkiye'den Tokat yer aldı, kentin desibeli 82 olarak kaydedildi.TRT Haber'in aktardığı rapora göre Avrupa genelinde çevreden gelen yüksek ses her yıl ortalama 12 bin erken ölüme yol açıyor.6 buçuk milyon kişi ses kirliliği sebebiyle uyku sorunu yaşıyor, 48 bin kişiye kalp rahatsızlığı teşhisi konuluyor.Büyükşehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası, elektronik araç kullanımı ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiye ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/ses-kirliligi-avrupada-her-yil-12-bin-erken-olume-sebep-oluyor-1053964081.html
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gürültü kirliliği, tokat, new york, bangladeş

BM'den 'ses kirliliği' raporu: Listede Tokat da var

16:32 18.02.2022 (güncellendi: 16:40 18.02.2022)
© TRT HaberSes kirliliği, gürültü, trafik, Türkiye
Ses kirliliği, gürültü, trafik, Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© TRT Haber
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı, dünya genelindeki ses kirliliğine ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, büyükşehirlerdeki gürültü her yıl binlerce erken ölüme yol açıyor. Listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) raporunda, “Çevreden gelen rahatsız edici sesler, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına sebep oluyor. Her yıl gürültüye maruz kalan binlerce kişi erken hayatını kaybediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda, metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi.

En gürültülü şehir 'Dakka'

İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka oldu.
Onu Hindistan'ın Moradabad kenti ve Pakistan'ın başkenti İslamabad izledi.
ABD'nin New York kenti de 95 desibelle gürültülü şehirler arasına girdi.

Türkiye'den bir şehir listede

Listede Türkiye'den Tokat yer aldı, kentin desibeli 82 olarak kaydedildi.
TRT Haber'in aktardığı rapora göre Avrupa genelinde çevreden gelen yüksek ses her yıl ortalama 12 bin erken ölüme yol açıyor.
6 buçuk milyon kişi ses kirliliği sebebiyle uyku sorunu yaşıyor, 48 bin kişiye kalp rahatsızlığı teşhisi konuluyor.
Büyükşehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası, elektronik araç kullanımı ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiye ediliyor.
Fransa - Paris - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
YAŞAM
Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor
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