https://tr.sputniknews.com/20220218/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-olu-sayisi-100un-uzerinde-1053980181.html
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 117 kişi hayatını kaybetti, 116 kişinin kaybolduğu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:13+0300
2022-02-18T10:13+0300
2022-02-18T10:15+0300
dünya
brezilya
sel
toprak kayması
yaralı
ölü
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Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'ye çıktı, 166 kişi de kayıp. Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldı. Hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmaları durduruldu.
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brezilya, sel, toprak kayması, yaralı, ölü
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde
10:13 18.02.2022 (güncellendi: 10:15 18.02.2022) Abone ol
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 117 kişi hayatını kaybetti, 116 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'ye çıktı, 166 kişi de kayıp.
Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldı. Hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmaları durduruldu.