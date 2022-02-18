https://tr.sputniknews.com/20220218/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-olu-sayisi-100un-uzerinde-1053980181.html

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 117 kişi hayatını kaybetti, 116 kişinin kaybolduğu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:13+0300

2022-02-18T10:13+0300

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Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'ye çıktı, 166 kişi de kayıp. Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldı. Hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220217/1053933072.html

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brezilya, sel, toprak kayması, yaralı, ölü