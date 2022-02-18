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Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 117 kişi hayatını kaybetti, 116 kişinin kaybolduğu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:13+0300
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dünya
brezilya
sel
toprak kayması
yaralı
ölü
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Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'ye çıktı, 166 kişi de kayıp. Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldı. Hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmaları durduruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220217/1053933072.html
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brezilya, sel, toprak kayması, yaralı, ölü

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 100'ün üzerinde

10:13 18.02.2022 (güncellendi: 10:15 18.02.2022)
© REUTERS / RICARDO MORAESBrezilya- Sel ve toprak kaymaları
Brezilya- Sel ve toprak kaymaları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / RICARDO MORAES
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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 117 kişi hayatını kaybetti, 116 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'ye çıktı, 166 kişi de kayıp.
Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldı. Hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmaları durduruldu.
Brezilya- Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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1932'den bu yana en şiddetli yağış: Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 100'e yaklaştı
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