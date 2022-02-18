https://tr.sputniknews.com/20220218/bursada-hava-araci-dustu-ihbari-1053997022.html
Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:16+0300
2022-02-18T15:16+0300
2022-02-18T15:16+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa
Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.