Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı

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Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.