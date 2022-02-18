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Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
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Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı
Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:16+0300
2022-02-18T15:16+0300
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bursa

Bursa’da 'hava aracı düştü' ihbarı

15:16 18.02.2022
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Ayrıntılar geliyor
Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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