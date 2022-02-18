https://tr.sputniknews.com/20220218/cin-cikartma-seansinda-olen-kadinin-esi-100-kere-oklava-ile-dua-okuyarak-vurdum-1053977211.html

Cin çıkartma seansında ölen kadının eşi: 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum

Cin çıkartma seansında ölen kadının eşi: 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum

Ankara Keçiören'de kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal Kaya'nın tavsiyesi ile cin çıkartma seansında psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen eşi Özge Nur... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:17+0300

2022-02-18T09:17+0300

2022-02-18T09:17+0300

türkiye

cin

ölüm

kadın

ankara

keçiören

sanık

dava

mahkeme

savunma

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Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Tekin'in ölümünü şüpheli bulan polis, savcılığa bilgi verdi. Savcılık, ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6. ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ile eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan ve kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.5 ki̇şi̇ daha gözaltına alındıTekin, Erdal Kaya'nın yönlendirmesiyle eşinin sırtına oklava ile 100 kere vurduğunu, daha sonra hacamat yaptırdıklarını ve sabah da yine hocanın tavsiyesiyle eşinin oruç tuttuğunu ve kurban keserken fenalaştığını söyledi. Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile Erdal Kaya da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Duruşmaya sadece 1 sanık katılmadıSelçuk Tekin hakkında 'eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Selçuk Tekin, Cemal Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ve avukatları katılırken, Erdal Kaya SEGBİS aracılığıyla Kayseri'den katıldı. Tutuksuz sanık Hatun Efe ise sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Selçuk Tekin, hem kendisinin hem de eşinin ikinci evlilikleri olduğunu söyledi.'Bi̇r hoca bulup okutalım' dedi̇lerOlayı ve öncesinde yaşananları anlatan 'Tekin, şöyle konuştu:Mahkeme adli̇ tıptan rapor i̇stedi̇Olay günü evde olan Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe ise kendisinin oklava ile vurma olayından haberi olmadığını, salonda çocuklarla ilgilendiğini söyledi. Özge Nur Tekin'e hacamat yapan Sevim Özbaş da ricayla tanıdıklara hacamat yaptığını söyleyerek, "Gittiğimde Özge yatakta yüzüstü yatıyordu. Kendinde değildi ve sırtında morluklar vardı. Morlukları sorunca ailesi 'cin girdi, onu çıkarmak için yaptık' dedi. Sonra Özge'ye eğilip, hacamat yaptırmak isteyip istemediğini sordum. Kendisi de başıyla yaptırmak istediğini söyledi. Hacamat yaptıktan sonra biraz kendisine geldi. Yatağın başına oturduk ve ben ayrıldım" diye konuştu.Mahkeme diğer sanık ve tanıkların ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme adli tıp kurumundan Özge Nur Tekin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20220113/genc-kadin-cin-cikartma-seansinda-oldu-1052697126.html

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cin, ölüm, kadın, ankara, keçiören, sanık, dava, mahkeme, savunma