https://tr.sputniknews.com/20220218/deniz-kaplumbagalari-depremleri-algilayabilir-mi-1053990011.html
Deniz kaplumbağaları, sismik hareketleri algılayabilir mi?
Deniz kaplumbağaları, sismik hareketleri algılayabilir mi?
Deniz kaplumbağası Tilly'nin geçen ay Tonga'daki yanardağ felaketinden bir gün önce aniden rotasını değiştirmiş olması, akıllara kaplumbağaların sismik... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:17+0300
2022-02-18T13:17+0300
2022-02-18T13:44+0300
dünya
deniz kaplumbağası
rota
yanardağ
yanardağ patlaması
mercan resifi
deniz kaplumbağası tilly
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Avustralya'da suya salınan 3 yaşındaki deniz kaplumbağası Tilly, 47 günü doğuda yüzerek geçirdikten sonra, Tonga'nın Hunga Ha'apai adasındaki yanardağ patlamasından 24 saat önce 14 Ocak'ta aniden rota değiştirdi ve Tonga'ya doğru 1100 milden fazla yüzdü.Tilly ve erkek kardeşi Sammy, bilim adamlarının ilerlemelerini kontrol edebilmeleri için kabuklarına küçük izleyiciler takılı olarak Kasım 2021'de serbest bırakılmıştı. Bu ani rota değişimi ise, bilim insanları arasında tartışma konusu oldu. Cairns Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi'nden (CTRC) Jennifer Gilbert, IFL Science'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaplumbağalar ve sismik algılama konusunda daha önce hiçbir çalışma yapılmamıştı. Kaplumbağaları bir tahmin aracı olarak kullanabileceğinizi sanmıyorum. Bir kaplumbağaya nereye gideceğini söyleyemez, hatta ne yapacaklarını bile tahmin edemezsiniz. Kendi akıllarına sahipler.” Ancak, Tilly daha sonra, Büyük Set Resifi'ne doğru yüzerken, küçük bir deprem kuzey Queensland'i sallamadan önce yolunu bir kez daha değiştirdi.Tilly, bir kaplumbağa yuvasını kontrol eden gönüllülerin, yumurtalarının gömüldüğü yerden çıkamayıp ölmek üzere bulunmasından sonra ilk birkaç yılını bakım merkezinde geçirmişti.Kardeşi Sammy'nin takipçisi sadece 10 gün sonra çevrimdışı olurken, Tilly'nin 78 günde 2.000 milden fazla yüzdüğü tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/hunga-haapai-adasindaki-yanardagda-patlama-1052741897.html
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deniz kaplumbağası, rota, yanardağ, yanardağ patlaması, mercan resifi, deniz kaplumbağası tilly
Deniz kaplumbağaları, sismik hareketleri algılayabilir mi?
13:17 18.02.2022 (güncellendi: 13:44 18.02.2022) Abone ol
Deniz kaplumbağası Tilly'nin geçen ay Tonga'daki yanardağ felaketinden bir gün önce aniden rotasını değiştirmiş olması, akıllara kaplumbağaların sismik hareketleri algılayıp algılamadığı sorusunu getirdi.
Avustralya'da suya salınan 3 yaşındaki deniz kaplumbağası Tilly, 47 günü doğuda yüzerek geçirdikten sonra, Tonga'nın Hunga Ha'apai adasındaki yanardağ patlamasından 24 saat önce 14 Ocak'ta aniden rota değiştirdi ve Tonga'ya doğru 1100 milden fazla yüzdü.
Tilly ve erkek kardeşi Sammy, bilim adamlarının ilerlemelerini kontrol edebilmeleri için kabuklarına küçük izleyiciler takılı olarak Kasım 2021'de serbest bırakılmıştı.
Bu ani rota değişimi ise, bilim insanları arasında tartışma konusu oldu.
Cairns Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi'nden (CTRC) Jennifer Gilbert, IFL Science'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kaplumbağalar ve sismik algılama konusunda daha önce hiçbir çalışma yapılmamıştı. Kaplumbağaları bir tahmin aracı olarak kullanabileceğinizi sanmıyorum. Bir kaplumbağaya nereye gideceğini söyleyemez, hatta ne yapacaklarını bile tahmin edemezsiniz. Kendi akıllarına sahipler.”
Ancak, Tilly daha sonra, Büyük Set Resifi'ne doğru yüzerken, küçük bir deprem kuzey Queensland'i sallamadan önce yolunu bir kez daha değiştirdi.
Tilly, bir kaplumbağa yuvasını kontrol eden gönüllülerin, yumurtalarının gömüldüğü yerden çıkamayıp ölmek üzere bulunmasından sonra ilk birkaç yılını bakım merkezinde geçirmişti.
Kardeşi Sammy'nin takipçisi sadece 10 gün sonra çevrimdışı olurken, Tilly'nin 78 günde 2.000 milden fazla yüzdüğü tespit edildi.