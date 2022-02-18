Dilbilimci Hepçilingirler'den Tarkan'a 'Geççek' tepkisi: Zavallı bir çaba

"Geççek gayet Türkçe ancak yerel bir ağız. Ege aksanı... Ege’de öyle konuşulur; ‘Alcam’, ‘Gelcem’, ‘Gitçem’... Günümüzde Türkçe standartlaştığı için daha az rastlasak da yerel bir ağızdır bu. Tarkan da bir parça fanteziye kaçıp böyle bir seçim yapmış herhalde. Sonuçta ortada bir sanat var. O nedenle benim buna bir itirazım olmaz. Tarkan kalkıp bir yazı ya da kitap yazsaydı ve böyle bir kullanım yapsaydı belki o zaman çok yakışık almazdı ama bu bence çok itiraz edilebilecek bir durum değil. Aksine sempatik."