Dilbilimci Hepçilingirler'den Tarkan'a 'Geççek' tepkisi: Zavallı bir çaba
11:52 18.02.2022 (güncellendi: 11:56 18.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeTarkan - Geççek
© Fotoğraf : YouTube
Dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler, Tarkan'ın yeni şarkısının isminin 'Geççek' olmasına ilişkin, "Bunları şirinlik, hoşluk olsun diye yapıyorlar ama çok tehlikeli. Güzelliğin, hoşluğun, ilgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba" dedi.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan dilbilimci Hepçilingirler, Tarkan'ın yeni şarkısının ismini Türkçe'nin doğru kullanılmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
"Yani ‘Geççek’ diye şarkı adı olmaz. O olsa olsa ‘geçecek’tir" diyen Hepçilingirler şöyle devam etti:
"Dili bozarak dikkat çekmek elbette mümkün ama bu dildeki yozlaşmaya çok ciddi ve tehlikeli bir kapı açıyor. Üstelik de toplumun gözü önünde olan kişiler bunu yaptığında geçerlilik de sağlanmış oluyor. Birçok kişi özellikle de gençler ‘O yapmışsa ben de kullanabilirim’ diyerek aynı yanlışı devam ettiriyor. Zaten bugün gelinen noktada nasıl yazacağımızı dahi bilmez bir durumdayız. Böyle devam ederse de yeni kuşaklar için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Dili bozarak orijinallik yaratılamaz. İnsanların önce kullandıkları dile saygılı olması gerekir. Bu saygıyı da toplumun gözü önünde olan popüler kişilerden beklemek bizim hakkımızdır.”
Dilbilimci ve yazar Necmiye Alpay ise konuya ilişkin olarak şu yorumları yaptı:
"Geççek gayet Türkçe ancak yerel bir ağız. Ege aksanı... Ege’de öyle konuşulur; ‘Alcam’, ‘Gelcem’, ‘Gitçem’... Günümüzde Türkçe standartlaştığı için daha az rastlasak da yerel bir ağızdır bu. Tarkan da bir parça fanteziye kaçıp böyle bir seçim yapmış herhalde. Sonuçta ortada bir sanat var. O nedenle benim buna bir itirazım olmaz. Tarkan kalkıp bir yazı ya da kitap yazsaydı ve böyle bir kullanım yapsaydı belki o zaman çok yakışık almazdı ama bu bence çok itiraz edilebilecek bir durum değil. Aksine sempatik."