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Doğu Anadolu için çığ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Anadolu için çığ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:55+0300
2022-02-18T15:55+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
çığ
fırtına
akdeniz
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/meteoroloji-uyardi-yogun-kar-geliyor-1053688886.html
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hava durumu, meteoroloji, çığ, fırtına, akdeniz

Doğu Anadolu için çığ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

15:55 18.02.2022
© AAMarmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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