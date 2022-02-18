https://tr.sputniknews.com/20220218/dogu-anadolu-icin-cig-bati-akdeniz-icin-firtina-uyarisi-1053999469.html

Doğu Anadolu için çığ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu için çığ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:55+0300

2022-02-18T15:55+0300

2022-02-18T15:55+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

çığ

fırtına

akdeniz

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/meteoroloji-uyardi-yogun-kar-geliyor-1053688886.html

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hava durumu, meteoroloji, çığ, fırtına, akdeniz